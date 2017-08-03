تساعد بعض الأطعمة في تحسين الدافع الجنسي، بينما تقتله بعض الأطعمة الأخرى، ولحسن الحظ أنه لا يتوجب التوقف عن تناول هذه الأطعمة تماماً، ولكن التخفيف منها فقط من شأنه أن يعيد لك دافعك الجنسي.بحسب ما قالت مجلة “إنديا”

1.الأطعمة المقلية: تحتوي الأطعمة المقلية على الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تقلل من الرغبة الجنسية لدى الذكور والإناث، كما أنها تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال.

2.الأغذية الغنية بالسكر: السكر موجود في كل الأطعمة والمشروبات من الحلوى إلى القهوة والمشروبات الغازية، وإذا كنتِ من محبي الأطعمة الغنية بالسكر، فقد حان الوقت لتجنب تلك الأطعمة متى أمكن، فهي تؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون المسؤول عن الرغبة الجنسية بجسمكِ.

3.الطعام الحارّ: تؤثر الأطعمة الحارة على الرغبة الجنسية، إلى جانب تأثيرها على النظافة الشخصية.

فالإكثار من الأطعمة الحارة يؤدي إلى تغيير رائحة المنطقة الحساسة. لذلك عليك الابتعاد عن المخللات والفلفل والأطعمة الحارة عموماً.

4.العصائر والأطعمة المعلبة: تحتوي الأطعمة والعصائر المعلبة على كميات عالية من الملح والسكر، فإذا كنت تتناولين هذه المواد الغذائية بانتظام فسيساعد هذا على قتل دافعكِ الجنسي ببطء.