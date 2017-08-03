نشرت قناة “فرانس 24” تقريرا عن انتقال اللاعب البرازيلي “نيمار” لنادي “باريس سان جيرمان” المملوك لقطر قادما من نادي “برشلونة” الإسباني، كاشفا عن المكاسب المادية التي سيحققها “باريس سان جيرمان” على الرغم من كلفة الانتقال الاجمالية التي تجاوزت 750 مليون يورو لمدة 5 سنوات.

ووفقا للتقرير فإن كلفة الانتقال ستتضمن دفع النادي 222 مليون يورو للشرط الجزائي لنادي برشلونة، بالإضافة إلى 80 مليون يورو منحة الإمضاء وكذلك رسوم انتقال تبلغ 100 مليون يورو ليصل الاجمالي إلى 402 مليون يورو.

وكشف الفيديو ان الراتب “الخام” للاعب البرازيلي سيبلغ 310 مليون يورو، وبالتالي تصل الكلفة الاجمالية للانتقال إلى 712 مليون يورو خلال 5 سنوات.

من جانبه أكد خبير اقتصادي فرنسي تحدث للقناة الفرنسية أنه على الرغم من ارتفاع ثمن الصفقة إلا أن نيمار سيزيد من العائدات لنادي باريس سان جيرمان، خاصة من خلال الإعلانات التي سيقدمها وتعود عوائدها للنادي، بالإضافة لتمتعه بمعجبين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 100 مليون متابع عبر تويتر وإنستجرام، مما يجعله نجما تسويقيا كبيرا.

وفي نفس السياق، تفاعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، مع صفقة تعاقد المهاجم البرازيلي الشهير نيمار من برشلونة مع نادي باريس سان جيرمان.

ووجه الرئيس الفرنسي التهنئة إلى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على الصفقة المحتملة لتعاقده مع المهاجم البرازيلي الشهير نيمار من برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم.