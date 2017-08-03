تعرّض سائحٌ لهجومٍ وحشيّ من قِبَلِ دبّ، أطبقَ فكيه عليه وجرّه داخل معبدٍ في مقاطعة “فيتشابون” في تايلاند، بعدما أثار غضبه في تقديم الطعام له.



ونجا السائح (نيفوم برومراتي -Naiphum Promratee)، بأعجوبة من الموت إثر هجوم الدبّ عليه، حيث أصيب بجروحٍ خطيرة نقل على إثرها الى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظات مروّعة لهجوم الدب وجرّه للسائح، والدماء تقطر من جسده، بينما حاول بعض المتواجدين عبثا اخافة الدب ليترك السائح دون جدوى.

وقبل يوم واحد من الهجوم، قال رئيس المعبد ان بعض الحيوانات الموجودة هناك “جائعة” لانها لم تعطَ ما يكفي من الطعام.