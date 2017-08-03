شهدت العاصمة النيبالية كاتماندو واقعة غريبة بين أهالي المدينة؛ حيث اعتقد الأهالي أن النجمة التركية بولنت أرصوي “الآله بوذا”.

ووفقا لفيديو متداول ورصدته “وطن”، فقد ظهرت النجمة بولنت أرصوي في العاصمة النيبالية “كاتماندو” في إحدى حلقات برنامج “جميلات العالم”، مع بانو ألكان وصفية صويمان وبورجو أسمرصوي.

وووفقا لما روته النجمة التركية، فقد دخلت “أرصوي” إلى أحد المعابد البوذية بمكياج شبيه بتماثيل الإله بوذا، وتحدثت مع أحد الأهالي الذي انبطح أمام قدميها فقالت له: “انهض يا ولدي. أنا لست بوذا”.

يذكر أن الديانة البوذية منتشرة في دولة نيبال وتعود لكاهن قديم عاش في الفترة بين عامي 563-583 قبل الميلاد. ويعتبر المؤسس والأب الروحي لأتباع هذه الديانة.