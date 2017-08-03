نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، صوراً أظهرت وشماً باللغة العربية رسمته شابّة من ايرلندا الشمالية، سُجنت على قضية تهريب مخدرات، وخرجت مؤخراً.

وظهرت الشابة التي تُدعى “ميشيلا ماكولوم – Michaella McCollum”، بعد خروجها من سجنٍ في “بيرو”، وهي تستمتع على أحد شواطئ جزيرة “مايوركا” في إسبانيا، وقد بيّنت وشماً باللغة العربية رسمته على جانبها الإيمن “حرية الله”!.

وأمضت “ماكولوم” البالغة من العمر (24 عاماً)، في احد السّجون “بيرو” بأمريكا الجنوبية ثلاث سنوات بعد اتهامها بمحاولة تهريب 11 كجم من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني، مع شابةٍ أخرى، من بيرو إلى أوروبا في عام 2013.

وبحسب “ذا صنّ” فقد ادعت الفتاتان أنهنّ أجبرن على حمل المخدرات من قبل عصابة مسلحة.

وكانت الفتاتان تواجهان حكماً بالسجن لمدة 15 عاما كحدّ أقصى، لكنهنّ أبرمنَ صفقةً مع الإدعاء تمّ بموجبها تخفيض مدة الحكم لـ3 سنوات.