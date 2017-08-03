تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لزعيم ميليشيا “جيش المختار” الشيعية، “واثق البطاط”، شن فيه هجوما شديدا على زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على إثر الزيارة التي قام بها الاخير للسعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تساءل “البطاط” موجها حديثه للصدر قائلا: “ما الذي جرى يا سيد مقتدى؟ ما الذي دفعك أن تذهب إلى السعودية؟ أي جاهل نصحك بهذه النصيحة الحمقاء؟”.، مضيفا: “بأي وجه ستواجه شهداء اليمن، والعراق، وسوريا، وليبيا، ومصر، والسودان، والصومال، والإحساء والقطيف؟”.

وتابع “البطاط” تساؤلاته قائلا: “بأي وجه ستواجه الشيخ النمر الذي أعدمه هذا الظالم الـ(…) الذي التقيت معه، الذي وضعك في حجرة صغيرة، مستهترا بقيمتك وقيمة الشعب الذي خلفك؟ ماذا ستقول لأبيك الصدر وبأي وجه ستواجه شهداء جيش المهدي الذين سقطوا بالسلاح الأمريكي الذي اشترته لهم السعودية؟”.

واستطرد البطاط قائلا: “بأي وجه ستواجه فاطمة الزهراء وقبرها مهدوم عندهم، وأم البنين وأئمة البقيع، الذين لا زالت قبورهم مهدمة، لا زالوا يحتقرون المذهب برمته ويدعمون مذهب الوهابية ويتخذونه مذهبا رسميا لدولتهم؟”.

وأردف: “كل الشهداء الذين سقطوا بذمتك، يليق بك أن نسميك مقتدى آل سعود، الشهيدان الصدريان، بريئان من هذا السلوك الأحمق الأخرق، ينبغي أن تراجع نفسك وتستعد لقبرك وما بعد القبر والموت”.

واختتم البطاط هجومه على الصدر بالقول إن “الذين قدسوك وألهوك هم يعلمون جيدا أنك إنما قدست لأنك ابن رجل مجاهد وقف بوجه صدام، والكل يعلم أن السعودية فعلت أضعاف ما فعله صدام، فالأول دمر شعبه، والثانية دمرت المنطقة برمتها”.