تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قصيدة نارية للأسير الفلسطيني، عمر عطاطرة، يهاجم فيها مطالب دول الحصار لقطر، مشددا على أن قطر دولة ذات سيادة تفعل ما يحلو لها.

ووفقا للقصيدة الشعرية التي رصدتها “وطن”، وجاءت بعنوان: “كلنا قطر”، فقد جاءت كلماتها كالتالي:

هذي بضاعتكم ترد إليكم.. هذي مطالبكم أبيت قبولها

فلتنقعوا كل المطالب سادتي.. في الماء شهرا واشربوا محلولها

فأنا هنا قطر التي لا تنحني..قطر التي تمشي كما يحلو لها

وأنا هنا قمر الخليج وقلعة..لا يستطيع الحاقدون دخولها

قطر التي احتملت أذى جيرانها..لم تعص في حق الجوار رسولها

قطر التي نهضت بهمة فتية..لا يتبعون ويكبعون كهولها

قطر التي أرسى تميم أمانها.. يسقي كمنهل السماء حقولها

ما بال أقوام بدت سوءاتهم.. ما بال جدة آزرت سالولها؟

دول حدت حدو الجراء لكلبة..قد أجرت للآخرين عقولها

أعطت لأمريكا الخطام وأسلمت..للذبح في وضح النهار فحولها

دول تجر من الرقاب مهانة.. وتجر من خزي الفعال ذيولها

دول تسل على الولي سيوفها.. وتبيع في سوق اليهود خيولها

الجزء الأول :

هذا هو الكلام الذي مثل الرصاص .

تستاهل #قطر وانصح أنصار الحصار أن لا يستمعوا للمقطع خوفاً من الضغط والسكر. pic.twitter.com/P6aeJovtu0 — أسعد الشرعي (@AAlshareey) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

يشار إلى أن الأسير عمر عطاطرة يحوز على الجنسية الأردنية، ويقضي فترة حكم 20 عاما قضى منها 16 عاما، وذلك على إثر تنفيذه لعملية فدائية في عام 2000 مع انطلاق انتفاضة الأقصى، أدت لإصابة 20 إسرائيليا.

ويكتب الأسير عمر عطاطرة الشعر العمودي والحر في أغراضه المتعددة، الرثاء والهجاء والمدح والغزل، حيث صدر له مؤخرا ديوان شعري كامل من مركز بيت المقدس للأدب.