تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للكاتبة الإماراتية، ابتسام الكعبي وهي تسخر من الاحاديث النبوية الشريفة.
ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قالت “الكعبي” واصفة الاحاديث النبوية بـ”الكهنوت”، إنه يجب ان نتخلص من الكهنوت الذي يسيطر على حياتنا، وذلك في إطار دفاعها عن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لدول الحصار على قطر هو تحولها خلال 10 سنوات لدول علمانية.
وأضافت “الكعبي” أن الكهنوت الذي يسيطر على حياتنا “نبدا بالرجل اليمنى أم نبدأ بالرجل اليسرى” أم “ناكل بإيدنا اليمين أم نأكل بإيدنا اليسار”، زاعمة أن هذا “الكهنوت قد أسبغ رداءه على حياتنا في كل شيء وهو أمر مرفوض”.
وتابعت بأن “العلمانية” ليست رفضا للدين وإنما رفضا لرجال الدين “الكهنوت” الذي يتدخلون في الحياة السياسية والاجتماعية، على حد قولها.
#الاماراتية_مريم_الكعبي_تستهزئ_بالرسول واصبحت اوامره كهنوتيه! هذه #العلمانية التي يريدوها https://t.co/N9J3wcXRrN
— Rakan راكان بن محمد (@RbinMhd) August 2, 2017
4 تعليقات علي ““شاهد” كاتبة إماراتية تستهزئ بالأحاديث النبوية الشريفة وتدافع عن علمانية “العتيبة””
هذه الامارتية من مخابرات الامارات تريد دولة علمانية مبدائها الشرمطة
نحن في قطر دولة اسلامية عربية وليس العكس و نفتخر بذلك و الحمد لله على ذلك
اذا اردتوا في دول الحصار ان تتبعوا اي لون من السياسة او الدين او المذاهب مبروك عليكم ذلكم
ولاكن تركونا في حالنا
ولاكن يجب عليكم قبل التول الى دول علمانية عمل شروطة من انتخاب رئيس و رئيس وزراء و مجلس شعب و الى اخرة من الشروط وليس الانتقاء و تفاخر بالعلمانية لكي ترضوا العم سام و اليهود
أنت وذاك الزنديق العتيبة لماذا ذكرتم العلمانية دون ذكر الديمقراطية؟ وأنتم تعرفون أن لا يمكن بتاتا تطبيق العلمانية بون ديمقراطية لأنكم تريدون الديكتاتورية العلمانية مثل ما قام به بشار الأسد في سوريا علمانية بدون ديمقراطية التي أنتجت شعبا فقيرا بائسا وأنتم في الإمارات تريدون هذا النوع من العلمانية لأنكم تخافون من الديمقراطية التي تهدد عروشكم… فتبا لكم أنتم وعلمانيتكم إلى مزبلة التاريخ
مش بعيد تكون هذه القبيحة.صاحبة ملاهي ليلية للمخنثين والسحاقيات والمثليين ..
اكيد