تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للكاتبة الإماراتية، ابتسام الكعبي وهي تسخر من الاحاديث النبوية الشريفة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قالت “الكعبي” واصفة الاحاديث النبوية بـ”الكهنوت”، إنه يجب ان نتخلص من الكهنوت الذي يسيطر على حياتنا، وذلك في إطار دفاعها عن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لدول الحصار على قطر هو تحولها خلال 10 سنوات لدول علمانية.

وأضافت “الكعبي” أن الكهنوت الذي يسيطر على حياتنا “نبدا بالرجل اليمنى أم نبدأ بالرجل اليسرى” أم “ناكل بإيدنا اليمين أم نأكل بإيدنا اليسار”، زاعمة أن هذا “الكهنوت قد أسبغ رداءه على حياتنا في كل شيء وهو أمر مرفوض”.

وتابعت بأن “العلمانية” ليست رفضا للدين وإنما رفضا لرجال الدين “الكهنوت” الذي يتدخلون في الحياة السياسية والاجتماعية، على حد قولها.