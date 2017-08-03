انتشرت مؤخراً على الشواطئ الجزائرية موضة جديدة تسمى “الفيس كيني” أو ما يُعرف بــ “الرأس كيني”؛ و هي عبارة عن قناع يغطي الوجه والرأس.

وإختلفت آراء المصطافات حول أسباب ارتداء “الرأس كيني”؛ حيث أرجعت إحدى النساء سبب وضعها هذا القناع إلى “خوفها من أن تلتقط لها صور من دون علمها، وتنتشر عبر شبكات التواصل الإجتماعي”، وبرّرت أخرى “قناعها” بـ “الاحتماء من أشعة الشمس الحارقة”. بحسب “النهار” الجزائريّة

أما المحجبات فرحبن بهذه “الموضة الجديدة” التي لاقت إقبالا كبيرا منهن، تبعا لتوفيرها معطى السترة، فهي تغطي منطقة الرأس بأكملها، ما يغني عن الخمار؛ وفي الوقت نفسه يحمي وجوه بنات حواء من أشعة الشمس.

غير أنّ فريقا ثانيا من المصطافين إستنكر هذا “القناع”، بداعي “إخافته الأطفال”، ووصفه آخرون بــ “المرعب تبعا لكونه يشبه المومياء.بحسبهم