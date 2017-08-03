عثرت الشرطة الأمريكية على جثةٍ فتاةٍ نهاية الأسبوع الماضي في منزلٍ قرب “يونجستاون” بولاية أوهايو، تعود لشابة مفقودة تدعى “شانون غريفز”، كانت تبلغ من العمر 28 عاماً عندما فُقدت.

وألقي القبض على “كاترينا لايتون” 34 عاماً، و “ارتورو نوفوا” 31 عاماً ووجهت لهما تهمة الاعتداء على الجثة، حيث اخفى الشاب جثة حبيبته بمساعدة “كاترينا”، في الثلاجة.

وتقول السلطات إنّ “كاترينا” سرقت هوية الشابة المتوفاة وعاشت حياتها من خلال الإقامة في منزلها واستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بها ورعاية كلبها.

وذكرت الشرطة أنّ “نوفوا” قد طلب من أحد أصدقائه أن يبقي الثلاجة مقفلة. ولكن بعد مرور الوقت تمكّن أحدهم من فتحها وعثر على الجثة، عندها اتصل بالشرطة.

وقد أصدر القاضي حكماً قضى بدفع سند كفالة قيمته مليون دولار أميركي لإطلاق سراح المتورطين.

وتنتظر السلطات الآن أن يتم رسمياً تحديد هوية صاحبة الجثة وكشف المعلومات عن سبب وفاتها.

وقالت المدعي العام في مدينة “يانغستون دانا لانتز” إنه في حين كانت الشرطة تظن أن “غريفز” قد اختفت، انتقل كل من “لايتون ونوفوا” الى منزلها وبدآ باستخدام سيارتها وهاتفها وبطاقات الائتمان الخاصة بها.