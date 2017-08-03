نشر الكاتب القطري المعروف عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير جريدة “العرب القطرية” مقطعا مصورا بين فيه افتراءات وكذب مسؤول سعودي على حكومة قطر، حيث زعم بأن حكومة قطر كاذبة وأن السعودية لم تمنع الحجاج القطريين من دخول المملكة وأنه رأى حجاج قطريين في ثامن أو تاسع يوم من رمضان الماضي، مع العلم أن حصار قطر بدأ يوم 11 رمضان كما أوضح “العذبة”، وهو ما يؤكد أن إدعاءات المسؤول السعودي لا تعدوا كونها مجرد افتراءات كيدية.

وقال العذبة ساخرا في التغريدة التي أرفق بها المقطع المصور ورصدتها (وطن): “شاهد سعودي يثبت أن الحكومة “السابقة” و “الحالية” بدولة قطر تكذبان، لأنه حج مع “الشعوب” القطرية في رمضان!. معه كل الحق، أليس كذلك يا إخوان؟!”

شاهد سعودي يثبت أن الحكومة "السابقة" و "الحالية" بدولة قطر تكذبان، لأنه حج مع "الشعوب" القطرية في رمضان!. معه كل الحق، أليس كذلك يا إخوان؟! pic.twitter.com/LCGjGrYD4d — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 3, 2017

وتابع في تغريدة أخرى:”فرض #حصار_قطر في 11 رمضان،بينما شاهد العيان في “الحدث” التابعة للعبرية أكد أنه حج مع أهل قطر برمضان قبل الحصار😃 شاهد عدل في “الحدث” يا إخوان”.

فرض #حصار_قطر في 11 رمضان،بينما شاهد العيان في "الحدث" التابعة للعبرية أكد أنه حج مع أهل قطر برمضان قبل الحصار😃

شاهد عدل في "الحدث" يا إخوان — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 3, 2017

وانهالت تعليقات النشطاء الساخرة من تصريحات المسؤول السعودي، الذي كشف أحد النشطاء هويته وقال بأن هذا المسؤول هو أحمد بن عبدالعزيز الركبان، والذي تم تعيينه لاحقا مستشاراً إعلامياً لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال الناشط “عبدالسلام البراك”:”هذا شخص تم تعيينه بوقت لاحق المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فإذا هذا حال المتحدث فما حال الجامعة؟”

هذا شخص تم تعيينه بوقت لاحق المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فإذا هذا حال المتحدث فما حال الجامعة؟ pic.twitter.com/1J3BJbv8Y5 — عبدالسلام البراك🇸🇦 (@albrak2000) August 3, 2017

وغرد “Soud Althani” ساخرا: “ماشاء الله اول مره ادري انه الحج في رمضان 😂😂😂😂😂😂😂”

ماشاء الله اول مره ادري انه الحج في رمضان 😂😂😂😂😂😂😂😂 — Soud Althani (@BinThaniSoud) August 3, 2017

بينما علق “يونس بن راشد الرقيبة‏” بقوله:”ههههههههههه ( شعوب قطرية) ( حج برمضان) ( حج قبل الحصار) الكذب حبله قصير. يا ليت يرفعون أنفسهم عن التطبيل اللي ما له نفع و لا فايدة”