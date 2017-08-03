كشف ضابط سابق في شرطة لندن كان يتولى حماية قصر ويندسور لمدة 3 سنوات، عن أنّ الأميرة الراحلة “ديانا”، أقامت علاقة عاطفية سرية مع الممثل الأميركي “كيفن كوسنير” بعد مدة قصيرة من طلاقها.

وكشف الضابط “داي دايفس” أن هذه العلاقة لم تدم لوقت طويل وتابع: “كان لأشخاص آخرين علاقة جدية معها. إلا أن كل ذلك حدث بسرية تامة. كانت الأميرة تحرص على عدم تعرضها للإحراج”.

وذكر خلال مقابلة أجرتها معه النسخة الإيطالية من صحيفة “هافنغتون بوست” أن النجم الأميركي طلب من “ديانا” أن تشارك في الجزء الثاني من فيلم “بوديغارد” الذي عرض في العام 1992.

وقال إنه كان يريد منها أن تؤدي دور أميرة تحب حارسها الشخصي. إلا أنها رفضت ذلك ووافقت على أن تعيش تجربة واقعية معه.

يُذكر أن الضابط كان يدير عمل 450 رجل أمن كانوا يتولون حراسة الأسرة الملكية خلال حقبة طلاق الأميرة الراحلة والأمير تشارلز في العام 1996.