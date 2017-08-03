توفيت راقصةٌ مصريّة داخل إحد المراكز الطبية بمنطقة حدائق الأهرام، أثناءَ إجرائها عملية تجميل تصغير صدر، حيث أصيبت بأزمة قلبية أثناء العملية ولم ينجح الأطباء في إنقاذها.

وأضاف مصدر أمني أن طبيبة نساء وتوليد قامت بتخدير الراقصة “غزل” قبل إجراء العملية، لكن فوجئت بتدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وضبطت المباحث المصريّة الطبيبة؛ بتهمة الإهمال الطبي.

وأشار المصدر إلى أن المركز غير مرخص، وأنه بسؤال القائمين عليه أكدوا أنهم بصدد إنهاء كافة أوراق التراخيص المطلوبة.

يذكر أنّ الراقصة غزل من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1992، وهي من أصول مغربية، وبدأت الرقص في سن 19 عاما، كأصغر راقصة شرقية.