هاجم شاب ثَمِلْ مراسلاً يعمل لحساب قناة تلفزيونية تابعة للكرملين الروسي على الهواء مباشرة، أثناءَ تغطيته احتفالات يوم المظليين السنوي في منطقة “غوركي بارك” الروسّية.

وبينما كان المراسل (نيكيتا رازفوزهايف – Nikita Razvozzhayev) يتحدث إلى الكاميرا على الهواء مباشرةً، تقدّم رجلٌ في حالة سُكْر ووجّه له لكمةً قويّة على فكّه، حيث كان يصرخ “سنأخذ أوكرانيا”!.

بعد ذلك، انتقلت التغطية بسرعة إلى الاستوديو الرئيسيّ حيث بدت علامات الصدمة واضحة على وجه المذيعة.

وأفيدَ أنه تم اعتقال المُهاجم بعد فترة وجيزة.