أثار أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من التغريدات وجه فيها أسئلة دينية تخص العقيدة الإسلامية، الأمر الذي استنكره النشطاء وانهالوا عليه بالتعليقات اللاذعة.

ووجه “أفيخاي” عبر عدة تغريدات نشرها بصفحته الرسمية على “تويتر” رصدتها (وطن) عدد من الأسئلة التي تخص الإسلام، ومعلقا بقوله:”هل تملك المؤهلات لتنضم لهيئة الاستخبارات الإسرائيلية؟حاول الإجابة عن الأسئلة التي طرحت بمسابقة الثقافة العربية والدين الإسلامي.السؤال الاول”.

هل تملك المؤهلات لتنضم لهيئة الاستخبارات الإسرائيلية؟حاول الإجابة عن الأسئلة التي طرحت بمسابقة الثقافة العربية والدين الإسلامي.السؤال الاول pic.twitter.com/gEnuUSYzo8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2017

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أسئلته التي أثارت سخرية العديد من نشطاء تويتر، والتي كان أبرز موضوعاتها عن (الحج وعمر ابن الخطاب).

السؤال الثاني عن عمر بن الخطاب #افحصوا_معرفتكم pic.twitter.com/c5myGBMMow — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2017

وانهالت التعليقات الساخرة من النشطاء على رأس “أفيخاي” كالمطر.

وغرد “Wassim Znaidi” ساخرا:”خطأ هو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول أبوبكر الصديق عمر بن الخطاب هو اول من منع اليهود الدخول للأرض المقدسة 😂😂”

خطأ هو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول أبوبكر الصديق

عمر بن الخطاب هو اول من منع اليهود الدخول للأرض المقدسة 😂😂😂 — Wassim Znaidi (@ZnaidiWassim) August 3, 2017

وعلق “Tarek” :”افحص معرفتك هذه خريطة فلسطين حسب الناشيونال جيوغرافيك عام 1947 أين كانت اسرائيل؟”

افحص معرفتك

هذه خريطة فلسطين حسب الناشيونال جيوغرافيك عام 1947

أين كانت اسرائيل؟ pic.twitter.com/hgNlKr0O9Z — Tarek (@TarekAlkhatib78) August 3, 2017

بينما قال حساب “طائر السلام”: “الرجل يهدف للتواصل معاكم وابقاء ارتباطكم بمتابعته بكثرة الردودفالسؤال سهل معروفه اجابته وانتم اجبتوه لطلبه حتى الي شتمه يعتبر تواصل معه”

الرجل يهدف للتواصل معاكم وابقاء ارتباطكم بمتابعته بكثرة الردودفالسؤال سهل معروفه اجابته وانتم اجبتوه لطلبه حتى الي شتمه يعتبر تواصل معه — طائر السلام (@Bird0fpeace) August 3, 2017

وذكر “Ben Sharef”:”ياقرد قول شن تبي ولا تلعب بعقول المسلمين”

ياقرد قول شن تبي ولا تلعب بعقول المسلمين . — Ben Sharef (@b_sharef_) August 3, 2017

وأضاف “أمير الامير”:”من انت سوي صهيوني قذر حتى تتحدث عن الخلفاء انتم قرده وخنازير”