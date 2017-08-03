أثار أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من التغريدات وجه فيها أسئلة دينية تخص العقيدة الإسلامية، الأمر الذي استنكره النشطاء وانهالوا عليه بالتعليقات اللاذعة.

 

ووجه “أفيخاي” عبر عدة تغريدات نشرها بصفحته الرسمية على “تويتر” رصدتها (وطن) عدد من الأسئلة التي تخص الإسلام، ومعلقا بقوله:”هل تملك المؤهلات لتنضم لهيئة الاستخبارات الإسرائيلية؟حاول الإجابة عن الأسئلة التي طرحت بمسابقة الثقافة العربية والدين الإسلامي.السؤال الاول”.

 

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أسئلته التي أثارت سخرية العديد من نشطاء تويتر، والتي كان أبرز موضوعاتها عن (الحج وعمر ابن الخطاب).

وانهالت التعليقات الساخرة من النشطاء على رأس “أفيخاي” كالمطر.

 

وغرد “Wassim Znaidi” ساخرا:”خطأ هو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول أبوبكر الصديق عمر بن الخطاب هو اول من منع اليهود الدخول للأرض المقدسة 😂😂”

 

وعلق “Tarek” :”افحص معرفتك هذه خريطة حسب الناشيونال جيوغرافيك عام 1947 أين كانت ؟”

 

بينما قال حساب “طائر السلام”: “الرجل يهدف  للتواصل معاكم وابقاء ارتباطكم بمتابعته بكثرة الردودفالسؤال سهل معروفه اجابته وانتم اجبتوه لطلبه حتى الي شتمه يعتبر تواصل معه”

 

وذكر “Ben Sharef”:”ياقرد قول شن تبي ولا تلعب بعقول

 

وأضاف “أمير الامير”:”من انت سوي صهيوني قذر حتى تتحدث عن الخلفاء انتم قرده وخنازير”