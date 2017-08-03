في خطوة مفاجئة وتمثل إقرارا رسميا بما قدمه السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، حول عزم دول الحصار التحول لدول “علمانية”، شن المستشار في الديوان الملكي السعودي وقائد الحملة الغعلامية ضد قطر، سعود القحطاني، هجوما عنيفا على “السلفية”، زاعما بأنها كانت لأزمات كثيرة تعرضت لها المملكة.

نشرت صحيفة الرياض السعودية الخميس مقالا للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هاجم فيه السلفية ووضعها في إطار “الشرعية الإيديولوجية” التي استندت إليها الدولة السعودية و”كانت سببا لأزمات كثيرة تعرضت لها البلاد”.

وقال “القحطاني” في مقاله الذي نشرته صحيفة “الرياض” بعنوان: “الدولة الوطنية والشرعية الإيديولوجية”، إنه يجب المواجة والتخلص من هذه الشرعية والتحول إلى مفهوم “الدولة الوطنية”، معتبرا إنها “كانت في أحوال أخرى سبباً للضعف وتكالب الأعداء والتفتت والتفكك في نهاية المطاف، كما كان الوضع في الدولة السعودية الأولى مثلا”.

ودعا “القحطاني” إلى ضرورة وجود ما يصفه بـ”التيار الوطني”، حيث رأى أن “من مشكلاتنا في المملكة، أنه ومنذ مرحلة التأسيس وإلى اليوم، لم يظهر في البلاد تيار وطني نشط، إطاره الدولة الوطنية القائمة”.

واعتبر أن الدولة “بقيت رهينة للأيديولوجيات الأممية والوحدويات القومية، بدءاً من إيديولوجية الدولة الرسمية: السلفية التقليدية، ومروراً بغيرها من الإيديولوجيات التي ظهرت على الساحة السعودية في السر والعلن، مثل: الصحوة الإسلامية، والشيوعية، والناصرية، والبعثية”.

واستمرارا لنفاقه في لـ”آل سعود”، زعم “القحطاني” أن الشرعية الحقيقية التي حفظت الدولة تتمثل بالعائلة المالكة، قائلا: “كانت الأسرة الحاكمة هي الرمز الذي تستند عليه هذه الشرعية (الواقعية الحقيقية) في منجزاتها، وكانت هي -بحق- الشرعية الحقيقية التي حافظت على البلاد وبقاء وحدتها وتماسكها”.

ودعا “القحطاني” إلى أن أن تحل شرعية “آل سعود” محل الشرعية الإيديولوجية على المستويين النظري والإعلامي، بهدف أن تكون الأمور واضحة للجميع، وأن يقطع الطريق على مزايدة المزايدين في الإيديولوجيا، الذين علمتنا التجارب، أن قيمة مزايدتهم كانت باهظة على الوطن والمواطن في آنٍ واحد.

وأقر “القحطاني” في ختام مقاله بأن “مثل هذا الطرح سيواجه بحملة معارضة شديدة، وسيتعرض صاحبه للاتهامات المعلبة المختلقة، التي صارت ديدناً يمارسه الحزبيون في مواجهة خصومهم، غير أنه لا أجمل في نظري، من أن يهاجم الإنسان بسبب حبه لوطنه وولائه له، وكفى بهذا فخراً”.