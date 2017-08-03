كشف الإعلاميّ بقناة الجزيرة، جمال ريان، سراً، لأوّل مرّة، عن زميلته الفلسطينية المذيعة بالقناة إيمان عياد خلال فترة مرضها.

وأوضحَ “ريّان” أن “عياد” أصيبت بمرضٍ خطير، وشفيت منه، حيث تكفّلت دولة قطر بعلاجها، مشيراً إلى أنّ قيمة العلاج بلغت الملايين .

ولفت الإعلامي الفلسطينيّ إلى أنّ “إيمان” نموذج سر حُب المقيمين لقطر.

ساكشف سرا، زميلتي إيمان كانت اصيبت بمرض خطير،شفيت منه بفضل من الله، كانت تكفلت قطر بعلاجها بالملاين،ايمان نموذج سر حب المقيمين لقطر #الخليج pic.twitter.com/3PlgZzj7Ng — جمال ريان (@jamalrayyan) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

يذكر أنّ ايمان عياد غابت عن شاشة الجزيرة منذ منتصف عام 2011 بسبب اصابتها بمرض السرطان، واستمرت رحلة علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية مدة عامين ونصف حتى عادت بعدها للظهور على القناة.

وتعتبر إيمان عياد من المذيعات اللواتي حققن نجومية وشعبية، واستقطبت شريحة كبيرة من المشاهدين، وباتت تنافس النجمات نظراً لما تتمتع به من إطلالة جميلة على الشاشة، وقد شكّلت أخبارها مادة دسمة للصحافة.

إيمان عياد من مواليد 24 أيار (مايو) 1971 وتنحدّر من مدينة بيت ساحور في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقد انضمت الى “الجزيرة” عام 1999 كمذيعة أخبار ومقدمة برامج مثل “بين السطور”، و”منبر الجزيرة”، و”لقاء خاص”، و”لقاء اليوم”. كما أنها إحدى المذيعات الرئيسيات لنشرات أخبار القناة.