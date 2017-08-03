كشفت صحيفة “الوفد” المصرية الموالية لنظام “السيسي”، عن صدور تعليمات للتلفزيون المصري، بالامتناع عن عرض أهداف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة.

وقال الصحيفة في خبرها القصير “علمت (العصفورة) بصدور تعليمات سرية غير مكتوبة تقضي بعدم عرض أهداف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، بقنوات التليفزيون المصري بسبب مواقفه السياسية المعلنة وإصراره على البقاء في دويلة قطر التي قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية معها مؤخراً، هذا القرار مطبق منذ فترة ومحدش واخد باله”.

يشار إلى أن هذه الحادثة، لم تكن المرة الأولى التي يحاول فيها الإعلام الموالي للنظام المصري، التعتيم على نجومية أبوتريكة، الملقب “بأمير القلوب”، بسبب موقفه الرافض للانقلاب.

فقد منعت السلطات المصرية قبل أكثر من شهرين، طباعة وتوزيع صحيفة “المصرية” الأسبوعية المستقلة، بمطابع دار “أخبار اليوم” الصحفية الحكومية، بسبب غلاف العدد الذي كان يتضمن قصيدة لمواساة لاعب “النادي الأهلي” السابق، محمد أبوتريكة، بسبب وفاة والده، والتي ألمحت إلى اتهامات “الإرهاب” الموجهة للاعب، وكتبها مستشار الجريدة، أحمد سعيد، على خلفية سوداء تظهر عليها صورة اللاعب.

وتضمنت أبيات الغلاف رسالة على لسان والدة أبو تريكة قائلة: “ألو يا تريكة أبوك مات بس ما تجيش… كيف يامّا ده لحم كتافي من خيره كده ما تجيش… ضحكوا علينا يا ضنايا وقالوا ثورة وحماها الجيش… والله يا وليدي الغلابة ما بقوا لاقيين العيش… اوعى يا نضري تيجي بيقولوا عليك إرهابي وموت عساكر الجيش… خليك يا بني برا مصر اجري على رزقك وعيش… وأمانة عليك لو أخوك كلمك وقالك أمك ماتت ما تجيش”.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة “المصرية”، عبدالناصر زهيري، حينها تفاصيل ما حصل، قائلاً “سلمنا العدد لمسؤول الطباعة بالإدارة، ففوجئت بعدم توزيع الجريدة في السوق، وأُبلغت بمنع الطباعة بسبب اعتراض مشرفي الأمن في المطبعة الحكومية وطلبهم تغيير الغلاف، ولكن صممت على عدم التغيير، وبالتالي لن يوزع في السوق”.

وكانت محكمة جنايات القاهر، قد ادرجت اللاعب محمد أبو تريكية من ضمن 1500 شخصية مصرية على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى مصادرة جميع أمواله.