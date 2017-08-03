قالت صحيفة “المانيفيستو” الإيطالية إن الحصار المفروض على قطر يعيق وصول الحجاج القطريين إلى مكة لأداء فريضة الحج، وهو الأمر الذي شكل عقبة جديدة على قطر يتوجب عليها تجاوزه على الرغم من أنها لم تعتقد يوما بضرورة مواجهتها.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها بعنوان: “الرياض تجعل الحج مستحيلا بالنسبة للقطريين” أنه على الرغم من عدم وجود قرار رسمي من السعودية لفرض حظر على أداء المواطنين القطريين للحج، إلا أن الوكالات السعودية المعنية بتنظيم تدفق الحجاج إلى مكة المكرمة تلقت تعليمات بعدم التعاون مع الوكالات القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام الممولة من قبل النظام السعودي تفترض خطر وجود هجمات في مكة في حال تواجد القطريين في موسم الحج، لدرجة أن مراكز حقوق الإنسان في الخليج قد حذرت من هذه الحملة الإعلامية قد تؤدي إلى اعتداءات ضد المواطنين القطريين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، قد أعربت عن استنكارها “الأخبار الكاذبة” التي نشرتها وسائل إعلام “عن قيام الدوحة بإغلاق باب التسجيل للحج أمام القطريين”.

صحيفة إيطالية: لا يوجد رسميا حظر على أداء القطريين لفريضة الحج، غير أن الوكالات #السعودية تلقت تعليمات بعدم التعاون مع الوكالات القطرية pic.twitter.com/KMlyWnjnIS — قناة الجزيرة (@AJArabic) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة ونشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، شددت فيه على أن “هذه الأخبار الكاذبة التي دأبت وسائل الإعلام السعودية على اختلاقها مؤخراً تأتي في إطار الحملة على دولة قطر، تشويهاً للحقائق لتضع العراقيل أمام حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر، إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار”.

واتهمت وزارة الأوقاف القطرية، وزارة الحج والعمرة في السعودية بأنها “امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعلّلة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة”.

وأشار البيان إلى أن وزارة الحج والعمرة في السعودية “تنصّلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين”.