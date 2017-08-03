كشف حساب “طامح” المعروف بموقع التدوين المصغر تويتر، والمقرب من مركز اتخاذ القرار الخليجي (كما يصف نفسه)، أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، سيدفع بمرشح جديد في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة، وليس أحد من الموجودين علي ساحة التوقعات.. حسب قوله.

وغرد حساب “طامح” في تدوينة نشرها عبر صفحته بـ”توتير” رصدتها (وطن): “محمد بن زايد سيدفع بمرشح جديد في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة وليس أحد من الموجودين علي ساحة التوقعات وعندي علم باسمه ولكن ليس بعد”.

محمد بن زايد سيدفع بمرشح جديد في الأنتخابات الرئاسيه المصريه القادمه وليس أحد من الموجودين علي ساحه التوقعات وعندي علم بأسمه ولكن ليس بعد — طامـح (@3AGLTV) August 1, 2017

وتابع:” منذ قليل أنتهي لقاء أحمد شفيق مع قيادات أبوظبي اللقاء استمر لمده 3ساعات الخلاصة أن شفيق سيعلن عدم ترشحه وسيفسح المجال لمرشح الإمارات الجديد”

منذ قليل أنتهي لقاء أحمد شفيق مع قيادات أبوظبي اللقاء أستمر لمده 3ساعات الخلاصه أن شفيق سيعلن عدم ترشحه وسيفسح المجال لمرشح الأمارات الجديد — طامـح (@3AGLTV) August 1, 2017

وأضاف كاشفا عن تواجد وزير داخلية مبارك حبيب العادلي بالإمارات:”منذ قليل نزل ضيف علي سمو الشيخ خالد النهيان وزير داخليه مصر السابق حبيب العادلي المحكوم عليه حكم نهائي ومطلوب للعدالة والمتهم بقتل المصرين”

منذ قليل نزل ضيف علي سمو الشيخ خالد النهيان وزير داخليه مصر السابق حبيب العادلي المحكوم عليه حكم نهائي ومطلوب للعداله والمتهم بقتل المصرين — طامـح (@3AGLTV) August 2, 2017

واختتم الحساب السياسي المشهور تغريداته داعيا متابعيه إلى انتظاره الليلة للكشف عن هوية المرشح الجديد الذي ستدفع به الإمارات:” انتظروا الليلة في سلسله تغريدات عن لقاء اليوم لرموز مصريه مع الشيخ محمد بن زايد من المرشح الذي ستدفع به الامارات في انتخابات الرئاسة المصرية”