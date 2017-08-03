كشف حساب “طامح” المعروف بموقع التدوين المصغر تويتر، والمقرب من مركز اتخاذ القرار الخليجي (كما يصف نفسه)، أن ولي عهد ، سيدفع بمرشح جديد في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة، وليس أحد من الموجودين علي ساحة التوقعات.. حسب قوله.

 

وغرد حساب “طامح” في تدوينة نشرها عبر صفحته بـ”توتير” رصدتها (وطن): “محمد بن زايد سيدفع بمرشح جديد في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة وليس أحد من الموجودين علي ساحة التوقعات وعندي علم باسمه ولكن ليس بعد”.

 

وتابع:” منذ قليل أنتهي لقاء مع قيادات أبوظبي اللقاء استمر لمده 3ساعات الخلاصة أن شفيق سيعلن عدم ترشحه وسيفسح المجال لمرشح الإمارات الجديد”

 

وأضاف كاشفا عن تواجد وزير داخلية مبارك بالإمارات:”منذ قليل نزل ضيف علي سمو الشيخ خالد النهيان وزير داخليه السابق حبيب العادلي المحكوم عليه حكم نهائي ومطلوب للعدالة والمتهم بقتل المصرين”

 

واختتم الحساب السياسي المشهور تغريداته داعيا متابعيه إلى انتظاره الليلة للكشف عن هوية المرشح الجديد الذي ستدفع به الإمارات:” انتظروا الليلة في سلسله تغريدات عن لقاء اليوم لرموز مصريه مع الشيخ محمد بن زايد من المرشح الذي ستدفع به في انتخابات