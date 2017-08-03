تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “توتير”، تغريدات قديمة للكاتب والصحفي اليمني سامي الغباري والذي اشتهر سابقا بـ “شاتم السعودية” تظهر مدى الإساءة التي كان يوجهها هذا الكاتب للمملكة وقيادتها، والذي أصبح اليوم (بين عشية وضحاها) من المقربين للديوان الملكي وفردت له صفحة كاملة بجريدة “الوطن” السعودية يمتدح فيها النظام الحاكم ويسب قطر.

وأكد النشطاء أن هذا التحول (المفاجئ والغريب) يثبت أن خلايا “دليم” الإلكترونية تسعى بكل السبل لاستقطاب أي شخص يسيء لقطر حتى لو كان ألد أعداء المملكة بالأمس، المهم فقط هو إثبات صحة موقف المملكة من حصار قطر.

حيث غرد حساب “غربال” بـ”تويتر” قائلا: “اعلام المعدة يستشهد بالقاصي والداني، فقط ليثبت صحة موقف المملكة من حصار #قطر ! سامي الغباري “شاتم السعودية” يحتل صفحة كاملة من صحيفة الوطن السعودية”

اعلام المعدة يستشهد بالقاصي والداني، فقط ليثبت صحة موقف المملكة من حصار #قطر !

سامي الغباري "شاتم السعودية" يحتل صفحة كاملة من @AlwatanSA . pic.twitter.com/ReNSmUPmff — غربال (@gherbalh) August 3, 2017

ليتدخل الكاتب السعودي محمد الشقاء التابع لخلايا “دليم” سريعا في محاولة للتبرير والدفاع قائلا: “التراجع “كسب”.. المشكلة إذا كان مستمر على ضلاله؛ لكنه رجع للحق👍🏻.. ننتظر غيره، والتوبة تجُب ما قبلها..”

التراجع "كسب".. المشكلة إذا كان مستمر على ضلاله؛ لكنه رجع للحق👍🏻.. ننتظر غيره، والتوبة تجُب ما قبلها.. — محمد الشقاء (@Alshega) August 3, 2017

ليصعقه الناشط “Khalid‏ ” قائلا:”تقصد تقول كان منحط من اول يوم كنا محترمين الان وجد الجو اللي يناسبة”

تقصد تقول كان منحط من اول يوم كنا محترمين

الان وجد الجو اللي يناسبة — Khalid (@KFFHML) August 3, 2017

كما غرد حساب “No name” بقوله:”لم أكن أتصور أن إعلامنا بهذه الدرجة من الإنحطاط والوقاحة حتى بدأت الأزمة المفتعلة مع #قطر التي أظهرت لنا وجهه القبيح الذي لم نكن نعرفه”

لم أكن أتصور أن إعلامنا بهذه الدرجة من الإنحطاط والوقاحة

حتى بدأت الأزمة المفتعلة مع #قطر التي أظهرت لنا وجهه القبيح الذي لم نكن نعرفه — No name (@050000002) August 3, 2017

بينما قال حساب “عبدالله#بلاد الحرمين”:”دليل ان قيادة الدولة في أبو ظبي”

دليل ان قيادة الدولة في أبو ظبي — عبدالله#بلاد الحرمين (@aborahed20134) August 3, 2017

وذكر “NADER”:” الوطن يقودها بلطجية وشبيحة اغبياء يطبلون لمن يدفع.. التضييق على الناس جعل اغلبهم يبيعون دينهم ومبادئهم خوفاً من بطش #الدب_الداشر”