سخرت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، من الدعوى التي نظرها القضاء المصري اليوم والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث علقت بقولها:”طظ في الجنسية .. أسقطوها واللي يرجع في كلامه يبقى عيل”.. حسب وصفها.

وعلقت “عرابي” على الدعوى التي تم تأجيلها اليوم، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” رصده (وطن):”اليوم.. نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن آيات عرابي بسبب اهانة #الجيش_المصرائيلي والداخلية وما يسمى بمؤسسات الدولة وشخصياتهم كما تقول صحف الانقلاب .. دعواتكم لي يا جماعة باسقاط الجنسية لأني مستمرة ان شاء الله في اهانة الجيش المصرائيلي حتى يصل إلى (بيت العدل) في مزبلة التاريخ”.

وتابعت:”على الأقل معروف أنني من بنها وأن جدي احمد عرابي من الشرقية ومعروف أصلي اما انتم أيها العسكر مجهولي الهوية فلا يعرف أحد من أي بالوعة جئتم ومن أي درج من أدراج السي آي إيه أو الموساد جئتم”.. حسب قولها.

وأضافت الإعلامية المصرية المعارضة: “أسقطوا عني الجنسية أيها العسكر فأنتم لن تمحو ذكرياتي لمجرد اسقاط جنسية العسكر التافهة التي لا يفخر بها عاقل والتي صارت محلاً لسخرية العالم ,, فلا أحد يطمع في أن يكون (ماسري) والتسعون مليون لا يعتبرون أنفسهم (ماسريين).. أسقطوا عني جنسية العسكر لأني مستمرة في فضح الجيش المصرائيلي والمواخير التي تسمونها مؤسسات .. أسقطوا عني جنسية العسكر وبلوا حدودكم وعلمكم وجنسيتكم وتاريخكم المزور ومؤسساتكم وجيشكم واشربوه ميتهم”.

واختتمت “عرابي” منشورها ساخرة: “طظ في الجنسية .. اسقطوها واللي يرجع في كلامه يبقى عيل 😀 اسقطوا عني الجنسية واعطوني بدلاً منها بـ 100 جنيه طعمية وكتروا المخلل 😂😂” كما ورد بنص المنشور المرفق.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الخميس، تأجيل دعوى مطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية آيات عرابي إلى ٨ اكتوبر.

وجاء بالدعوى ما نصه: إن آيات عرابي دأبت من خلال عدة مقالات على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة، ومن العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن آيات ارتكبت جريمة سب وقذف مؤسسات الدولة، وهاجمت الرموز الوطنية، فضلا عن محاولتها بث الفتنة بين أطياف الشعب وتحريضها على الاقتتال الداخلي بهدف زعزعة الاستقرار والمساس بهيبة القوات المسلحة.