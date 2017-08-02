على خلفيّة تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن تطلعات بلاده بأن ترى حكوماتٍ علمانية في الشرق الأوسط، هاجم الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان، سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، معتبراً إيّاه أداةً بيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال ريّان في سلسلة تغريدات له على “تويتر”: “يوسف العتيبة هو سفير الامارات في واشنطن لكنه رجل عبد الفتاح السيسي في امريكيا، العتيبة مصري الهوية والنشأة والنسب ما هو الا اداة بيد السيسي”.

وأضاف “يا عتيبة: انظر الى الاحزاب الأوروبية معظمها ذات مرجعية دينية وأحزاب مسيحية ،اسرائيل تريد الاعتراف بها يهودية، وتستكثر على العرب الاسلام”.

وتابع الإعلامي الفلسطينيّ: “وفق رؤية يوسف العتيبة سفيرالامارات في واشنطن فان العولمة سوف تنسف الأسس التي تقوم عليها أنظمة الحكم في عدد من الدول الإسلامية واولها السعودية”.

ووجه حديثه للسفير الإماراتي قائلا: “يا عتيبه: منذ فجر الاسلام وحتى الآن احتل المستعمر وغادر الاراضي العربية والإسلامية ولم يغير الدين واللغة والثقافة لامة العرب والمسلمين”.

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألتالإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”