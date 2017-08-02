أصدرت لجنة حقوق الانسان الأسترالية، وهي هيئة مستقلة شبه حكومية، تقريراً، أكّد تعرّض نصف عدد طلاب الجامعات في أستراليا للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل العام الماضي.

وذكر 51% من طلاب الجامعات أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي في عام 2016، فيما قال 7% إنهم تعرضوا لاعتداء جنسي في مناسبة واحدة على الأقل في العامين الماضيين.

ووقع عدد كبير من تلك الحوادث في أماكن جامعية مثل الحرم الجامعي، وفي أماكن التدريس وفي المناسبات الاجتماعية، وفي مساكن الطلاب أو أثناء العمل الجامعي.

وقالت اللجنة، ، إنها أجرت المسح الوطني على نحو 30 ألف طالب من 39 جامعة أسترالية لاكتشاف طبيعة وانتشار الإبلاغ عن التحرش والاعتداء الجنسيين.

وأوضح المسح أيضاً إن نسبة كبيرة من الطلاب الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي يعرفون الجاني، الذي كان على الأرجح زميل لهم من نفس الجامعة.