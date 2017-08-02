زعم المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله بأن اتباع المنهج العلماني أو الليبرالي هو الملاذ الوحيد لـ”العقلاء”، في إشارة مباشرة بأن كل من هو ليس بعلماني ضال أو داعشي، وفقا لقوله.

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر” تويتر” رصدتها “وطن” تأييدا لما أورده مدير عام شركة أبو ظبي للإعلام الحكومية بأن من يستحي من “العلمانية” فليذهب لـ”داعش”:” أتفق 100% أن العلمانية ملاذا لعقلاء القوم بعد أن أفلت الغلو من عقاله وعاث الغلاة في المنطقة دمارا”.

أتفق 100% أن العلمانية ملاذا لعقلاء القوم بعد أن أفلت الغلو من عقاله وعاث الغلاة في المنطقة دمارا https://t.co/U9vB0fC2P9 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 1, 2017

واستنكر المغردون تدوينة “عبد الخالق” مؤكدين بان كتاب الله هو الملاذ الوحيد للمسلمين، مستغربين تفكيره بأن يخيرهم إما أن يكونوا علمانيين أو داعشيين، مؤكدين في الوقت نفسه بأن “الغلو” علاجه الوحيد هو العدل وتحرير البشر من العبودية، معربين عن تحديهم له إن كان يؤمن بالعلمانية فليغرد مطالبا برئيس وزراء منتخب.

يعني دكتور يا اكون علماني يا ارهابي؟

مافي حل وسط؟ استغرب من هالتفكير — المهندس العوضي (@Mr_jumeirah) August 1, 2017

دام انكم متفقين ١٠٠٪ علي العلمانيه اتحدي واحد فيكم يغرد بمطلب رئيس وزراء منتخب — خالد (@gfgdyrfg) August 1, 2017

ملاذ العقلاء يادكتور هو العلمانية؟؟!!

كنتم تطالبون بالإسلام الوسطي المعتدل لكن الآن اصبحتم تطالبونا بالعلمانية؟؟!!

لقد فلت العقال من عقولكم! — عبدالله المشهور (@tarikharab1) August 1, 2017

كتاب الله وسنة ورسوله هي الملاذ — عبدالعزيز 🇸🇦 (@3zoooz_G7) August 1, 2017

الغلو علاجه العدل وتحرير البشر من العبوديه وليست العلمانيه.. خلك شجاع مره وحده وقل الحق — علي بن أحمد (@Ali_111121) August 1, 2017

العلمانية تحتاج حرية وديمقراطية وهذا ما يناسبش الامارات المعروفة بالقمع ومصادرة الحقوق الشي الوحيد الذي عملتوه ويتماشى مع العلمانية الدعارة — ناصر الخضر (@Alkhader22) August 1, 2017

يشار إلى أن كل هذه الدعوات، جاءت تنفيذا لما صدر من سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي أكد أن دول الحصار لقطر تسعى لأن تتحول لدول علمانية في ظرف العشرة سنوات القادمة.

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”