زعم المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، بأن اتباع المنهج العلماني أو الليبرالي هو الملاذ الوحيد لـ”العقلاء”، في إشارة مباشرة بأن كل من هو ليس بعلماني ضال أو داعشي، وفقا لقوله.

 

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر” تويتر” رصدتها “وطن” تأييدا لما أورده مدير عام شركة أبو ظبي للإعلام الحكومية بأن من يستحي من “العلمانية”  فليذهب لـ””:” أتفق 100% أن العلمانية ملاذا لعقلاء القوم بعد أن أفلت الغلو من عقاله وعاث الغلاة في المنطقة دمارا”.

 

واستنكر المغردون تدوينة “عبد الخالق” مؤكدين بان كتاب الله هو الملاذ الوحيد للمسلمين، مستغربين تفكيره بأن يخيرهم إما أن يكونوا علمانيين أو داعشيين، مؤكدين في الوقت نفسه بأن “الغلو” علاجه الوحيد هو العدل وتحرير البشر من العبودية، معربين عن تحديهم له إن كان يؤمن بالعلمانية فليغرد مطالبا برئيس وزراء منتخب.

يشار إلى أن كل هذه الدعوات، جاءت تنفيذا لما صدر من سفير الإمارات في واشنطن، ، الذي أكد أن الحصار لقطر تسعى لأن تتحول لدول علمانية في ظرف العشرة سنوات القادمة.

 

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

 

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”

 

 

 