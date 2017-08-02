شن السياسي المصري البارز الدكتور محمد الجوادي، هجوما حادا على الداعية عمرو خالد ووصفه بـ”الخنزير”، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يكشف لحظة هروب الداعية المصري من أحد الشباب بعد أن علم أنه قطري.

وقال “الجوادي” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “الخنزير ⁧‫#عمرو_خالد⁩ استخدموه ليروج فيلما دعائيا يصافح فيه مسلما فلما عرف انه مسلم قرر سحب سلامه! فشلت عطور عبد الصمد قرشي ان تستر نجاسة عمرو”

الخنزير ⁧#عمرو_خالد⁩ استخدموه ليروج فيلما دعائيا يصافح فيه مسلما فلما عرف انه مسلم قرر سحب سلامه!

فشلت عطور… https://t.co/InRN19jcid — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 2, 2017

وتابع:”قبطي مصري يمتلك مزرعة خنازير تقتات على القمامة اتصل بصديق له يعرفني ليرجوني ألا أشبه #عمرو_خالد بالخنزير لأن نجاسته تستفز الخنازير”

قبطي مصري يمتلك مزرعة خنازير تقتات على القمامة اتصل بصديق له يعرفني ليرجوني ألا أشبه #عمرو_خالد بالخنزير لأن نجاسته تستفز الخنازير — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 2, 2017

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة هروب الداعية المصري، عمرو خالد، من أحد الشباب بعد ان علم انه قطري.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم أحد الشباب القطريين على الداعية المصري ليسلم عليه ويوجه له التحية، وبعد سؤاله له من أين أنت؟ اجاب الشاب بأنه من قطر ليتراجع عمرو خالد خطوات للخلف ويقول: نشوفك على خير إن شاء”، فما كان من الشاب إلا ان يسأله “ليه سبتني؟”.

شار إلى أن الداعية عمرو خالد كان قد اثار الجدل كثيرا في بداية أزمة الأزمة الخليجية عندما نشر تغريدات وبث بث حلقة من برنامجه “نبي الرحمة والتسامح” على القناة السعودية “أم بي سي” وتحدث خلال الحلقة عن حصار الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ان الرسول الكريم قابل هذا الحصار بالتسامح.

وبمجرد بث الحلقة ثار السعوديون والإماراتيون ضد الداعية واسقطوا ما قاله في برنامجه على حصار قطر رغم ان الحلقة مسجلة قبل شهرين من موعد بثها لكنهم لم يصدقوا ان عمرو خالد لم يقصد حصار ومقاطعة قطر.

واتهم ناشطون إماراتيون وسعوديون الداعية البارز بأنه من من جماعة الإخوان ولكنه لا يفصح عن ذلك.

وحرص عمرو خالد على تبرئة نفسه ووضح ان الحلقة تم تسجيلها منذ شهرين لكن هذا لم يكن كافياً.

فاضطر بعدها لكي لا يخسر دولارات الأم بي سي أن ينشر تغريدة يؤيد فيها مقاطعة بلده مصر لقطر. وحتى هذا لم يكن كافياً وأخيرا قرر الداعية ان يشطب التغريدات المتعلقة بالحلقة وهي تتحدث عن نبي الرحمة وتسامحه

يشار كذلك بأن عمرو خالد كان قد اعلن تأييده للإجراءات التي قام بها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة، من خلال تقديمه رسالة صادرة عن جهاز الشؤون المعنوية للجيش المصري آنذاك، دعا فيها الجنود لعدم رفض أوامر قادتهم وان ما يفعلونه من صميم دفاعهم عن الوطن والدين.