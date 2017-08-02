استمرارا لتحديثاتها المتواصلة لقواتها المسلحة ووفقا لخطة التطوير الموضوعة مسبقا كما أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، عن توقيع بلاده صفقة لشراء 7 قطع بحرية عسكرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار).

وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في روما : “ناقشنا اجتماع المنامة واتفقنا على ضرورة احترام القانون الدولي بصرف النظر عن حدة الخلاف وأن تنخرط الأطراف في حوار بناء وعدم تعريض أمن المنطقة لهذه الإجراءات في المستقبل”.

وأضاف: “شرحنا للوزير الانعكاسات السلبية للحصار على قطر إنسانيا وسياسيا وما نقوم به لتفكيك هذه الإجراءات الجائرة”. وتابع بالقول: “المسألة بنيت على افتعال أزمات بدأت بجريمة قرصنة الكترونية”.

وفي رده على سؤال حول رأيه بالمصافحة بين وزيري خارجية السعودية عادل الجبير وإيران جواد ظريف، اعتبر “آل ثاني” أن الموضوع”شأن خاص”، مضيفا أنه: “بالنسبة لمطالب اجتماع المنامة وتجديد المطالب الـ13 حتى بعد نقض بعضها يمثل أكبر دليل على سلوك لا يحمل نوايا حسنة لحل القضية أما المصافحة فهو شأن خاص بهم وليست قطر بمحل الحكم على العلاقات الثنائية لدول أخرى كما تطلب من الآخرين احترام الأمر نفسه”.