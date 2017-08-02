كشفت مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل لمنع عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف أرون حران، من عبور منطقة “الجسر” (الحدود الأردنية-الإسرائيلية) بعد قبوله التحدي العلني الذي قام به عضو مجلس النواب الأردني يحيى السعود للمنازلة.

وكانت ملاسنة قد احتدت بين حران والسعود وتابعتها باهتمام بالغ وسائل الإعلام، حيث عرض السعود على الإسرائيلي المواجهة الجسدية بصيغة “لاقيني على الجسر”.

وحدد السعود اليوم الأربعاء، موعدا للمباطحة كما سماها وطلب من أنصاره مشاركة المناسبة وتجمع فعلا مئات المتفرجين على مصارعة مفترضة.

من جانبه، قبل “حران” أيضا المواجهة قبل منعه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عبور “الجسر”، وفقا لما نقلته صحيفة “رأي اليوم”.