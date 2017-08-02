أصيب إسرائيلي ظهر اليوم، بجراح خطيرة، جراء طعنه داخل سوبر ماركت بمدينة يبنا المحتلة جنوبي “تل أبيب” بمركز الأراضي المحتلة عام 1948، على يد فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع “والا” العبري أنه جرى اعتقال المهاجم بعد الاعتداء عليه من قبل المارة، في حين نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتشير تقديرات الشرطة إلى أن العملية نفذت على خلفية قومية.

وقال الموقع إن المصاب يبلغ من العمر 43 عاما، واعتقد في البداية أن الحادث على خلفية جنائية، وذلك قبل أن تتراجع الشرطة وتقول إن الوقائع تشير إلى أنها عملية مدبرة.