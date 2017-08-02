تمنى النائب يحيى السعود، الأربعاء، وقوع “مباطحة” بينه وبين عضو الكنيست، أورن حزان، حتى ينال منه، لكن جبن المحتل حال دون ذلك.وفق قوله

وقال السعود بعد عودته أدراجه للصحفيين “لو حضر عضو الكنيست كنت سأفرك خشومه”.

وقال ان عضو الكنيست عرض عليه السلام من خلال رسالة وجهها له لكن يحيى رد بأنه لا سلام مع المحتلين.

ووجه رسالة ان الشعب الأردني بكافة اطيافه غاضب من تصرفات و”زعرنة” الاحتلال وان الشعب الاردني جميعهم رجال ولن يكون هنالك تهاون او تسامح مع المحتل الذي يغتصب ارضنا”.

وبين السعود ان ادارة الجسر ابلغته بأنه لا يمكن له العبور بإتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.