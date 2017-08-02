كشفت صفحة شيعية عراقية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تقديم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان هدية قيمة للزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، عبارة عن 30 سيارة مصفحة.

وقالت صفحة “فرسان الأمل” على موقع “فيسبوك” في تدوينة لها رصدتها “وطن”، مرفقة بها صورة السيارات التي وصلت مطار النجف مع عودة “الصدر” للعراق بعد انتهاء زيارته للمملكة التي بدأها الأحد: “اليوم تم غلق مطار النجف لمدة 3 ساعات من قبل مقتدى الصدر لغرض وصول 30 سيارة مصفحة هدية من المملكة العربية السعودية الى السيد”.

وأضافت قائلة: ” تم غلق كاميرات المراقبة من قبل جماعته ومنعت حتى أجهزة الهاتف خوفاً من التصوير وتسريب الخبر “، لتضيف “المتحدث معك من قلب الحدث”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد أنهى أمس الثلاثاء، زيارة للمملكة العربية السعودية بدأها الأحد بدعوة رسمية من الرياض، تم خلالها الاتفاق على تعيين سفير جديد للسعودية في العراق خلفا للسفير السابق ثامر السبهان، بالإضافة لفتح خط جوي بين المملكة والنجف وكذلك فتح المعابر الحدودية بين البلدين، وفق ما أعلن في بيان صدر عن مكتب الصدر في مدينة النجف العراقية.