تعرّضت اختصاصيّة تجميل هنديّة مسلمة إلى اعتداء أثناء استحمامها، فسُحبت بالقوّة من الحمّام وصعقت بالكهرباء قبل أن تغتصب وتقتل تحت شعار “الدفاع عن الشرف”، لأنّها أحبّت رجلاً مسلماً عربيّاً، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وعثر على جثّة سيلين دوخران (19 سنة) داخل منزل في جنوب لندن بعدما نجحت صديقتها في الفرار بالرغم من أنّها تعرّضت لشقّ في حلقها في الهجوم نفسه.

أمّا المحكمة، فأبلغت أنّ الآنسة دوخران دخلت في علاقة مع شابّ مسلم عربي ولم توافق عليه عائلتها لأنهم مسلمون هنود.

وشرحت الناجية ما حصل معهما قائلة: “ربطنا رجلان مقنّعان بشريط لاصق وحبل ووضعا جوارب في أفواهنا قبل أن نلفّ بقماش ويلقيا بنا في سيارة. نقلنا إلى منزل مهجور حيث اغتصبت سيلين وتمكنّتُ من الفرار”.

وحكم القضاة في ويمبلدون على الرجلين مجاهد أرشيد (33 سنة) بتهمة قتل سيلين واختطافها واغتصابها ومحاولة قتل صديقتها واختطافها، وفنسنت تابو (28 سنة) باختطاف الفتاتين.