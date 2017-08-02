أدهَشَت أمانة مُغتربٍ جزائريّ الإسبان، بعدما عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالي ضخم وشيكات بنكية، قدر مجموعها 77 ألف يورو، حيث قرّر إعادتها إلى الشرطة الاسبانية.

وأفيد أنّ المغترب الجزائري “الهواري سعديني” يعمل كنادل بمطعم اسباني، وينحدر من ولاية وهران، ويقيم منذ 16 عاما بإقليم “بالما دي مايوركا”، وكرّمه التلفزيون العمومي الاسباني، الأربعاء،لأمانته في إرجاع المبلغ الضخم الذي عثر عليه في منطقة مصارعي الثيران.

لفتة المغترب الجزائري، صنعت الحدث وسط الإسبان، حيث تناقلت وسائل إعلام الاسبانية الخبر على نطاق واسع، مشيدة بخصال “الهواري”.

وعندما سال رجال الشرطة الإسبانية المغترب الجزائريّ عن سبب ارجاعه الحقيبة قال لهم :”هذه هي تعاليم ديننا الاسلامي”.