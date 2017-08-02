تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للداعية السعودي عبد العزيز الموسى والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، ينكر فيه وجود دليل من القرآن والسنة على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد زعم “الموسى” خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” المملوكة للأمير الوليد بن طلال: “الأصل في تحريم الاختلاط لا دليل عليه”، مطالبا بإعطائه دليلا صريحا على تحريم الاختلاط في القرآن أو السنة يحرم الاختلاط.

وأضاف قائلا: ” بل كان الاختلاط موجودا في صدر الإسلام وفي وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من العادات المعروفة في الأسواق والأماكن العامة بل وحتى في الوظائف”.

علماء السعودية بدأوا يروجوا للعلمانية التي عايروا بها اردوغان مرارا

الاختلاط مسموح به ولا يوجد في الاسلام مايمنع الاختلاط

كلام خطير يهدم امم pic.twitter.com/KZXhobS247 — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 1, 2017

من جانبهم استنكر العديد من المغردين تصريحات “الموسى”، مؤكدين بان هذه التصريحات ما هي إلا بداية لانزلاق المملكة العربية السعودية نحو العلمانية والتغريب، وتطبيقا لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، حول عزم دول الحصار التحول لدول علمانية خلال السنوات القادمة.

محمد بن زايد يريد علمنة السعوديه واذا استمر الوضع هكذا ستتعرض المملكه الى كوارث عديده واتمنى الا يحدث هذا — hatem helmy (@hatemhelmy7) August 1, 2017

هي كلها مقدمات لعلمانية العتيبة.فهناك منتجعات على البحر الاحمر كتلك في دبي..فنادق…سهرات و ليالي حمراء……والاختلاط واجب في هذه الحالة. — TAKI MOUNIB (@mounib_taki) August 1, 2017

شرق أوسط جديد علمانى

كما قال #العتيبة يقوم بتنفيذه دول حصار #قطر

ولاكن أين دور العلماء العاملين — كهربائي تويتر (@styhex2007) August 1, 2017

قريبا فتوى مدخلية> سب الصحابة وقذف أم المؤمنين من الصغائر ولا تقارن بكبائر الإخوان — اقصانا_لاهيكلهم (@hossamortho1) August 1, 2017

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”