تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا للناشط الحقوقي المصري بهي الدين حسن، يدعو فيه المصريين لدعم أي مرشح لإزاحة السيسي من المشهد الحالي، مشددا على ضرورة الإطاحة بعبدالفتاح السيسي حتى لو وصل الحال إلى دعم الرئيس المخلوع “مبارك” من جديد.. على حد قوله.

وأضاف “حسن” في مقطع الفيديو المتداول:”النظام الحالي يقوم بانتهاكات غير مسبوقة ويجب وقف إدارة التوحش على كافة المستويات في مصر، وأرى أن الانتخابات ستوفر فرصة للقضاء على هذا الأمر، مهما كان الواقع مزيف ومزور”.

وتابع “وأتمنى أن يكون هناك تضامن من كل الأطراف السياسية مع كل المرشحين ضد السيسي حتى أحمد شفيق وغيره، طالما سيكون لهذه الأطراف موقف من الإدارة الديكتاتورية التي يمثلها السيسي في هذه المرحلة”.

واختتم السياسي المصري حديثه مشددا على ضرورة التخلص من هذا النظام القمعي بأي شكل:” يجب دعم أي مرشح ضد السيسي حتى لو كان حسني مبارك، أوعبدالناصر لو عاد من موته”

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