لقيت طفلة في العاشرة من عمرها مصرعها، الثلاثاء، إثر تعرضها لصاعقة رعدية بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي، أن فرقهم باشرت حادثة تعرض طفلة في العاشرة من العمر لصاعقة رعدية خلف أحد الأسواق على الطريق الدائري، وعند وصول الفرق كانت الطفلة في حالة توقف قلب وتنفس، ولم تنجح عمليات الإنعاش القلبي الرئوي التي أجريت لها، لتتوفي قبل وصولها المستشفى.

يذكر أن حالات الإصابة بالصواعق الرعدية تكررت خلال الأجواء المتقلبة والحالة المطرية التي تسود في المنطقة الغربية وعدد من أجزاء المملكة، حيث توفي الثلاثاء شخص بالطائف إثر تعرضه لإصابة بصاعقة رعدية، كما اشتعلت النيران في نخلة بأحد شوارع المدينة المنورة بعد تعرضها لضربة برق.

ووثّق مواطنون بكاميرا جولاتهم كثيرًا من اللقطات البديعة للحظات تساقط الأمطار على المدينة المنورة، مساء الثلاثاء (1 أغسطس 2017).

وتشهد المدينة المنورة أمطارًا خفيفة على بعض الأحياء الجنوبية، تصاحبها رياح سطحية نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وطالب مرور منطقة المدينة المنورة مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر، وذلك نظرًا لتقلبات الجوّ وما يصاحبه من تدني مستوى الرؤية.

ورصد مسافرون على الطرق السريعة هطول الأمطار، والتي كان من بينها طريق المدينةـ حائل السريع، وكذلك طريق المدينة القصيم بحسب صحيفة “عاجل”.

من جهته، أكد الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم والمشرف على جوال كون المتخصص بالطقس والفلك، أن دولة الكويت لازالت ومنذ عدة أيام تتجاوز الحرارة فيها نصف درجة الغليان.

وأوضح “المسند” خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي فوهة التنور العالمي تتشارك بها الكويت مع جنوب العراق وشمال شرق السعودية”.

وأرجع ارتفاع الحرارة، الذي يعد الأعلى عالميا، إلى ثلاثة أسباب، أولها فيزيائي، والثاني جوي علوي، والثالث طبوغرافي.