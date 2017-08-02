تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة هروب الداعية المصري، عمرو خالد، من أحد الشباب بعد ان علم انه قطري.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم أحد الشباب القطريين على الداعية المصري ليسلم عليه ويوجه له التحية، وبعد سؤاله له من أين أنت؟ اجاب الشاب بأنه من قطر ليتراجع عمرو خالد خطوات للخلف ويقول: نشوفك على خير إن شاء”، فما كان من الشاب إلا ان يسأله “ليه سبتني؟”.

الشياطين تفر عندما تسمع اسم قطر …. pic.twitter.com/NtYEC39DVy — BO-MESHAL 🇶🇦 (@QATAR__4EVER) ١ أغسطس، ٢٠١٧

يشار إلى أن الداعية عمرو خالد كان قد اثار الجدل كثيرا في بداية أزمة الأزمة الخليجية عندما نشر تغريدات وبث بث حلقة من برنامجه “نبي الرحمة والتسامح” على القناة السعودية “أم بي سي” وتحدث خلال الحلقة عن حصار الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ان الرسول الكريم قابل هذا الحصار بالتسامح.

وبمجرد بث الحلقة ثار السعوديون والإماراتيون ضد الداعية واسقطوا ما قاله في برنامجه على حصار قطر رغم ان الحلقة مسجلة قبل شهرين من موعد بثها لكنهم لم يصدقوا ان عمرو خالد لم يقصد حصار ومقاطعة قطر.

واتهم ناشطون إماراتيون وسعوديون الداعية البارز بأنه من من جماعة الإخوان ولكنه لا يفصح عن ذلك.

وحرص عمرو خالد على تبرئة نفسه ووضح ان الحلقة تم تسجيلها منذ شهرين لكن هذا لم يكن كافياً.

فاضطر بعدها لكي لا يخسر دولارات الأم بي سي أن ينشر تغريدة يؤيد فيها مقاطعة بلده مصر لقطر. وحتى هذا لم يكن كافياً وأخيرا قرر الداعية ان يشطب التغريدات المتعلقة بالحلقة وهي تتحدث عن نبي الرحمة وتسامحه.

يشار كذلك بأن عمرو خالد كان قد اعلن تأييده للإجراءات التي قام بها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة، من خلال تقديمه رسالة صادرة عن جهاز الشؤون المعنوية للجيش المصري آنذاك، دعا فيها الجنود لعدم رفض أوامر قادتهم وان ما يفعلونه من صميم دفاعهم عن الوطن والدين.