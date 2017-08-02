لقيت سيدة عرفت بلقب أكثر السائقات جاذبية في روسيا مصرعها بعد تعرضها لحادث خطير على الطريق السريع.

كانت أولجا برونينا تسابق على الطريق في مدينة فلاديفوستوك بروسيا عندما فقدت سيطرتها على دراجتها النارية واصطدمت بالحواجز الجانبية.

وذكر موقع ذا صن أن أولجا البالغة من العمر 40 عاما توفيت قبل وصول خدمات الطوارئ.

كانت أولجا قد حققت شهرة واسعة عبر تطبيق إنستجرام بسبب جاذبيتها وشغفها لركوب الدراجات النارية ولديها أكثر من 150 ألف متابع.

ووفقا للتقارير المحلية، لدى أولجا العديد من سجلات تجاوز حدود السرعة.