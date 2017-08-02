اعترف الوافد المصري في الكويت الذي قتل زوجته اللبنانية طعنًا، بطريقة بشعة؛ عن طريق تسديد طعنات لها بسكين، بمنطقة النقرة في محافظة حولي، بالدّوافع وراء جريمته.

وقال مصدرٌ أمنيّ في الكويت إ الوافد أخضع لتحقيقات داخل مستشفى مبارك الكبير، حيث زعم أن ما أقدم عليه مبرر، وسرد القاتل سيناريو الجريمة منذ بدايتها، قائلًا كنت خارج المنزل ولدى عودته شاهد شخصين، ينزلان من سلم البناية ودخل في قلبه شك بأن الشخصين ربما كانا في شقته، وأن هذه الشكوك تزايدت حينما لم بجد أبنائه في الشقة وكانوا عند الجيران.

ومضى يقول: “توجهت إلى الشقة وأخذت القرآن وطلبت من زوجتي أن تقسم بأن أحدًا لم يكن في المنزل، وإذ بها ترفض بإصرار مرددة “أنا لا أقبل أن تشك في وأنا زوجتك وأم أبنائك”.

وفي هذه الأثناء حضر الأطفال الثلاثة إلا أن القاتل عاود وأصر على أن تقسم زوجته، ودخلت إلى المطبخ وحملت سكينًا وهددتني به فما كان مني إلا أن أدافع عن نفسي بأن حملت زجاجًا وضربتها بالزجاج لتسقط ويسقط من يدها السكين وبشكل لا شعوري أخذت السكين وطعنتها ولا أعرف كم طعنة وجهتها إليها.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن القاتل وضع تحت التحفظ الأمني الشديد حتى يتم الانتهاء من عمليات جراحية دقيقة أجريت له جراء تمزق شرايين يده إذ أصيب بجروح قطعية متعددة نتيجة الزجاج الذي ضرب به زوجته قبل أن ينهال عليها بطعنات متفرقة في مختلف أرجاء جسدها، بما في ذلك الوجه.

وأكد المصدر الأمني بأن كل الأقوال التي ذكرها الزوج في أقواله ستكون محل تحقيق، بما في ذلك تواجد غرباء في منزله أو تواجد أبنائه في منزل جارتهم التي قامت بالإبلاغ عن الجريمة.

وكان نشطاء تداولوا الثلاثاء مقطع فيديو يظهر نجاح رجال الأمن في القبض على المصري قاتل زوجته اللبنانية في الكويت .