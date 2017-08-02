دشن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا حمل عنوان #دليم_يلمع_العربية ، فضحوا من خلاله سياسة مستشار “ابن سلمان” سعود القحطاني التي تهدف إلى تلميع قناة “العربية” من جديد بعد أن كشف الجميع حقيقتها.

وكان “القحطاني” قد دون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “وقد سعت #خلايا_عزمي لتصنيف قناة العربية بأنها قناة صهيونية، والترويج لمصطلح قناة “العبرية” بشكل كبير واستخدمت أيضًا المستقطبين الحركيين.” حسب زعمه.

3- وقد سعت #خلايا_عزمي لتصنيف قناة العربية بأنها قناة صهيونية، والترويج لمصطلح قناة "العبرية" بشكل كبير واستخدمت أيضًا المستقطبين الحركيين. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 1, 2017

وواصل مزاعمه قائلا:”على عكس وصفهم لقناة الجزيرة بقناة النضال والدفاع عن حقوق الفلسطينيين لضرب المارد الإعلامي السعودي الذي يخشون تسيده للمشهد الإعلامي العربي.” وفقا لنص تغريدته.

4-على عكس وصفهم لقناة الجزيرة بقناة النضال والدفاع عن حقوق الفلسطينيين لضرب المارد الإعلامي السعودي الذي يخشون تسيده للمشهد الإعلامي العربي. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 1, 2017

وجاء رد نشطاء “توتير” على مزاعم مستشار “بن سلمان” الإعلامي والشهير بـ”دليم” سريعا عبر الهاشتاج الذي دشنوه تحت عنوان “#دليم_يلمع_العربية”.

حيث غرد الناشط “زياد” مهاجما قناة “العربية”:”قناة لا تشرف عروبة ولا إسلام ولا دين ولا قيم .. ومثلها مجموعة mbc وغيرها كثير .. وأسفاه أنها لم توقف ولم تغير سياستها !!؟”

قناة لا تشرف عروبة ولا إسلام ولا دين ولا قيم .. ومثلها مجموعة mbc وغيرها كثير .. وأسفاه أنها لم توقف ولم تغير سياستها !!؟#دليم_يلمع_العربيه pic.twitter.com/rrQEeSNXwl — زيــــــــاد 🇸🇦 (@Ziad7amidi) August 2, 2017

بينما قال حساب “نايف بن عبدالعزيز”:”العبرية ستضل عبرية وهذا اللقب من الشارع السعودي فقط https://twitter.com/QRSaudi1/status/892505240540508160″

بينما سخر المغرد “Abdalla Farahat‏ ” من سياسة “دليم” لإعادة تلميع القناة من جديد: “ايش تعمل الماشطه في الوش العكر قناة العربيه تم إنشائها لهدف واحد (سحب البساط من الجزيرة) وسجلت فشل ذريع”

#دليم_يلمع_العربيه

ايش تعمل الماشطه في الوش العكر

قناة العربيه تم إنشائها لهدف واحد (سحب البساط من الجزيرة) وسجلت فشل ذريع — Abdalla Farahat (@AbdallaFarahat) August 1, 2017

وأضاف “أبو عبدالعزيز”:”بغضّ النظر عن الأزمة الحالية فالعربية تبقى عبرية وعميلة ومشككة بكتاب الله وعاهرة … لمن يريد الإثبات 👇 ”

#دليم_يلمع_العربيه

بغضّ النظر عن الأزمة الحالية

فالعربية تبقى عبرية وعميلة ومشككة بكتاب الله وعاهرة …

لمن يريد الإثبات 👇 pic.twitter.com/AGpdnIypZb — (( أبو عبدالعزيز )) (@rnfc909) August 2, 2017

وذكر حساب “م.العجمي”:”وصول هذا الشخص التافه الفاشل دراسيا و أمثاله للمراتب القيادية و الاستشارية في أي بلد مؤشر على قرب نهايتها #دليم_يلمع_العربيه”

وصول هذا الشخص التافه الفاشل دراسيا و أمثاله للمراتب القيادية و الاستشارية في أي بلد

مؤشر على قرب نهايتها #دليم_يلمع_العربيه — م.العجمي (@Eng_k_alajme) August 1, 2017

وسلط المغرد “خالد” الضوء على تناقضات مستشار ابن سلمان الإعلامي بقوله:”يستنكر وصف العربية بالعبرية، ولم يستنكر الاخبار التي ادت لهذه التسمية. مثلاً محاولة اقناع الفلسطينيين لدخول الاقصى ! ”