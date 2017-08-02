حذرت دراسة حديثة نشرتها مجلة فوربس نقلا عن “Trip.com” النساء من التوجه إلى مجموعة من البلدان بسبب ما قد يعانينه هناك من تحرش أو تمييز فقط لكونهن نساء.

الدراسة اعتمدت أيضا على توجيهات وزارة الخارجية الأميركية، التي سبق لها أن دعت النساء إلى تجنب السفر إلى المكسيك خوفا على أمنهن، ونصحتهن بعدم زيارة أكثر من نصف الولايات المكسيكية بسبب انتشار العنف والجريمة فيها.

ووضع موقع “Trip.com” قائمة بـ 10 دول قال إن على النساء تجنب السفر إليها لأنها خطيرة على أمنهن وسلامتهن، مبرزا في نفس الوقت المخاطر التي قد يتعرضن لها وهي كالتالي:

مصر

احتلت مصر الرتبة الأولى في قائمة الدول التي على النساء تجنب السفر إليها، فقد ذكر تقرير للخارجية الأميركية أن مصر خطيرة على سلامة السياح وذلك راجع إلى “نشاط مجموعة من التنظيمات الإرهابية فيها، كتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ سلسلة من الهجمات هناك، كما يستهدف التنظيم السياح وشبكات المواصلات”.

وقدم موقع “Trip.com” مجموعة من النصائح للنساء اللواتي يرغبن في زيارة مصر مستقبلا:

أكدت مجموعة من النساء أن الرجال في مصر “عدوانيون”، خاصة في الأسواق والأماكن المزدحمة، وقالت إحدى السائحات إن مرشدة سياحية رافقتها، تتجنب أن تصحبها إلى الأسواق الشعبية لأن التجار قد يعاكسونها هناك.

دعا الموقع النساء الراغبات في زيارة مصر إلى ارتداء ملابس “محتشمة” وإلى تجنب إظهار مفاتنهن.

أوصى الموقع الراغبات في زيارة مصر بمرافقة النساء هناك وبالبقاء في الأماكن المخصصة لهن.​

المغرب:

حل المغرب في الرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول خطرا على النساء، وذلك راجع حسب الدراسة، إلى وضعه في تقرير الخارجية الأميركية حول الإرهاب لسنة 2016 ضمن الدول التي تنشط فيها خلايا متشددة.

وعكس مصر التي يمكن أن تتعرض فيها النساء إلى “عنف جسدي”، قالت الدراسة إن النساء قد يتعرضن للتحرش في المغرب ولكن بحدة أقل، داعية السائحات إلى تجاهل أي تحرش قد يتعرضن له من الرجال.

وأوصى موقع “Trip.com” النساء “بالالتزام بالملابس المحتشمة، وتجنب إظهار مفاتنهن بشكل مبالغ فيه”.

ووجه التقرير السائحات إلى توخي الحذر وإلى تعلم بعض الكلمات من “اللهجة المغربية” أو اللغة الفرنسية.

وحلت جاميكا في الرتبة الثالثة متبوعة بكل من: الهند، البيرو، باهاماس، كولومبيا، الاكوادور، تركيا وغواتيمالا.