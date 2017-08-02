سخر الكاتب الصحفي القطري، أحمد السليطي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على إثر مصافحة وزير خارجية المملكة عادل الجبير الحميمية لنظيره الإيراني جواد ظريف خلال انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد أمس الثلاثاء لدعم القدس والمسجد الأقصى.

وقال “السليطي” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة “الجبير” وهو يسلم على “ظريف”:” هل هذا اللقاء الحميمي هو بداية نقل المعركة للداخل الإيراني والقضاء على وكالاءهم الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي الذي وعد به محمد بن سلمان؟”.

هل هذا اللقاء الحميمي هو بداية نقل المعركة للداخل الإيراني والقضاء على وكالاءهم الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي الذي وعد به محمد بن سلمان؟ pic.twitter.com/dPqsePkpVH — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 1, 2017

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف قد أكد في تصريحات لتلفزيون بلاده الرسمي بأن عادل الجبير هو من بادر بالسلام عليه نظرا لما تربطهم من صداقة حميمية قديمة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سبق وأن صرح بأن بلاده تقف بحزم في وجه “نزعة إيران التوسعية” وإن الرياض تعرف أنها هدف للنظام الإيراني متوعدا بأن المعركة ستكون في إيران.

وقال في مقابلة مع الإعلامي داوود الشريان بثتها القناة السعودية الأولى في آيار/مايو الماضي: “لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل لتكون المعركة عندهم في إيران”.

وأشار إلى أن “النظام الإيراني يقوم على فكرة أيديولوجية متطرفة، منصوص عليها في دستورهم وموجودة في وصية الخميني، مفادها أنه يجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي من خلال نشر المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص بهم”.