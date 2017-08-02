سخر الكاتب الصحفي القطري، ، من ولي العهد السعودي ، وذلك على إثر مصافحة وزير خارجية المملكة الحميمية لنظيره الإيراني خلال انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد أمس الثلاثاء لدعم القدس والمسجد الأقصى.

 

وقال “السليطي” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة “الجبير” وهو يسلم على “ظريف”:” هل هذا اللقاء الحميمي هو بداية نقل المعركة للداخل الإيراني والقضاء على وكالاءهم الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي الذي وعد به محمد بن سلمان؟”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف قد أكد في تصريحات لتلفزيون بلاده الرسمي بأن عادل الجبير هو من بادر بالسلام عليه نظرا لما تربطهم من صداقة حميمية قديمة.

 

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سبق وأن صرح بأن بلاده تقف بحزم في وجه “نزعة التوسعية” وإن تعرف أنها هدف للنظام الإيراني متوعدا بأن المعركة ستكون في إيران.

 

وقال في مقابلة مع الإعلامي داوود الشريان بثتها القناة الأولى في آيار/مايو الماضي: “لن ننتظر حتى تصبح المعركة في ، بل سنعمل لتكون المعركة عندهم في إيران”.

 

وأشار إلى أن “النظام الإيراني يقوم على فكرة أيديولوجية متطرفة، منصوص عليها في دستورهم وموجودة في وصية الخميني، مفادها أنه يجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي من خلال نشر المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص بهم”.