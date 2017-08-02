قررت أعلى السلطات العسكرية والحكومية التركية، الأربعاء استبدال قادة أسلحة البر والجو والبحر في الجيش، بعد عام على محاولة الانقلاب، وفق ما نقلته قناتا “إن تي في”، و”سي إن إن-تورك” الإخباريتان.

واتُّخذ قرار استبدال قائد سلاح البر الجنرال صالح زكي تشولاك وسلاح البحرية الأميرال بولنت بوسطان أوغلو وسلاح الجو الجنرال عابدين أونال، في اجتماع للمجلس العسكري الأعلى ترأّسه رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وحضره قادة الجيش وعدد من الوزراء.

وسيسري القرار بعد تصديق الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً عليه ثم نشره على الرأي العام.

وقالت “إن تي في” إن قائد قوات الدرك، يسار جولر، سيحلُّ محل قائد القوات البرية صالح زكي جولاق.

وأضافت أن عدنان أوزبال وهو نائب أميرال سيحل محل قائد البحرية بولنت بسطان أوغلو.

وذكرت أن القائد في القوات الجوية حسن كوجوكاكيوز سيحل محل قائد القوات الجوية عابدين أونال.

واجتماع اليوم هو ثالث اجتماع للمجلس منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016؛ عندما قاد جنود مارقون دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر في محاولة للإطاحة بالحكومة.

وفي العام الماضي، قلص المجلس العسكري مدة خدمة بعض الضباط، بينما أحال 586 ضابطاً برتبة كولونيل إلى التقاعد ومدّّد خدمة 434 آخرين بواقع عامين.