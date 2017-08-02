رد نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، إسحاق سالم السيابي، على ادعاءات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بأن مصير الخليج واحد، زاعما بأن بلاده التزمت دوما بأمن الخليج واستقراره.

وقال “السيابي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على تغريدة المصير المشترك لـ”قرقاش”: “دمت بود.. المصير واحد إذا صدقت النوايا، وتوحدت القلوب،واحترم الأخ اخيه وان يحب له ما يحبه لنفسه واكثر. ولا يبدو ذلك في الأفق”.

دمت بود 🌷

المصير واحد إذا صدقت النوايا، وتوحدت القلوب،واحترم الأخ اخيه وان يحب له ما يحبه لنفسه واكثر.

ولا يبدو ذلك في الأفق#اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) August 2, 2017

وكان “قرقاش” قد غرد مع الذكرى الـ27 للاجتياح العراقي للكويت التي تصادف اليوم الأربعاء 2 آب/أغسطس قائلا: “في ٢ أغسطس إمتحن الخليج العربي في أمنه وإستقراره،ووقف متحدا بحجم الأزمة،نتذكر الملك فهد وأخوانه وندرك أن في الموقف الجماعي بقائنا وإزدهارنا”.

في ٢ أغسطس إمتحن الخليج العربي في أمنه وإستقراره،ووقف متحدا بحجم الأزمة،نتذكر الملك فهد وأخوانه وندرك أن في الموقف الجماعي بقائنا وإزدهارنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “إلتزام الإمارات قيادة وشعبا بأمن الخليج العربي وإستقراره العمود الفقري لمنهجنا، في كل مفصل كان موقفنا ثابت وواضح، مصيرنا واحد قولا وفعلا”.

إلتزام الإمارات قيادة وشعبا بأمن الخليج العربي وإستقراره العمود الفقري لمنهجنا، في كل مفصل كان موقفنا ثابت وواضح، مصيرنا واحد قولا وفعلا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2017

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ 27 للغزو العراقي على الكويت، ففي مثل هذا اليوم 2 أغسطس من العام 1990 والذي سُمي بالخميس الأسود، شن الجيش العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين هجومًا على الكويت، واستولى عليها في غضون يومين، وما لبث أن أعلن ضم الكويت للعراق وإعلانها المحافظة الـ19 للعراق، لاغيًا بذلك جميع السفارات الدولية في الكويت، إلى جانب تغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية.

ومن ثم بدأت حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث تألفت الحرب من جزئين رئيسيين وهما حملة القصف الجوي على أهداف داخل العراق والتوغل الأرضي لقوات التحالف داخل الأراضي العراقية، وامتدت الحرب على مساحة جغرافية شملت أراضي العراق والكويت والسعودية وتم فيها إطلاق صواريخ أرض أرض سكود عراقية بعيدة المدى على أهداف داخل إسرائيل والسعودية.

وفي مطلع فجر 16 يناير 1991 أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت، شنت طائرات قوات الإئتلاف حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب وبمعدل 1000 غارة جوية في اليوم.