في محاولة “يائسة” جديدة حاول سعود القحطاني مستشار محمد بن سلمان، زرع الفرقة بين الشعب القطري وقيادته على طريقة “دس السم بالعسل”.

وغرد “القحطاني” في تدوينة “خبيثة” عبر صفحته الرسمية بـ”توتير” رصدتها (وطن): “#أنا_سعودي_وأرحب_بالشعب_القطري فهم أهلنا وهم منا ونحن منهم. والسلطة القطرية لن تمسح ما في القلوب. اللهم لطفك بأهلنا هناك واجل غمة فراعنتهم.” وفقا لنص تغريدته التي حاول فيها تقليب الشعب القطري على قيادته.

#أنا_سعودي_وأرحب_بالشعب_القطري فهم أهلنا وهم منا ونحن منهم. والسلطة القطرية لن تمسح مافي القلوب. اللهم لطفك بأهلنا هناك واجل غمة فراعنتهم. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 1, 2017

وجاء الرد سريعا من الكاتب القطري المعروف أحمد السليطي، حيث علق في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) على تصريحات “القحطاني” بقوله:”قدر الشعب القطري من قدر أميره الذي بايعه، لا ينتظر استعطاف منكم ولا تستطيعون فصلهم عن بعض. وعندما يكون قراركم بالرياض وليس أبوظبي تصفى القلوب”

قدر الشعب القطري من قدر أميره الذي بايعه،لا ينتظر استعطاف منكم ولا تستطيعون فصلهم عن بعض.

وعندما يكون قراركم بالرياض وليس أبوظبي تصفى القلوب https://t.co/5rhgm3v9XI — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 1, 2017

كما هاجم حساب “AMM‏” مستشار بن سلمان بقوله:”تخسي وتعقب يادليم رح رحب بمقتدى الصدر والحشد الشيعي وزير خارجية ايران هم اهلك وربعك ومنك وفيك اما شعب قطر بيدوس على علباك علبا الضبعة السمين”

تخسي وتعقب يادليم رح رحب بمقتدى الصدر والحشد الشيعي وزير خارجية ايران هم اهلك وربعك ومنك وفيك اما شعب قطر بيدوس على علباك علبا الضبعة السمين — AMM (@AMM_QTR) August 1, 2017

وقال حساب “سليمان باشا”: “دليم خلاص فلس ماعنده شي من الكذب”

دليم خلاص فلس ماعنده شي من الكذب — سليمان باشا (@wWerOkhWnAV45mq) August 1, 2017

وقال “محمد سعيد” مؤكدا أن الشعب القطري وأميره وقيادته جميعهم على قلب رجل واحد:”والله اللي في قلبي نفس اللي في قلبك ي أستاذ احمد السليطي لكن ماعرف أعبر ، الله يحفظ قطر وأميرها تميم المجد وشعبها وكل من يسكن فيها من كل شر”