في تناولها لما أعلنه ولي العهد السعودي عن إطلاق “مشروع البحر الأحمر” الذي سيوضع حجر الأساس له عام 2019، اعتبرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن إطلاق هذا المشروع سيكسر التقاليد الدينية الصارمة في السعودية، حيث سيسمح للنساء بأخذ حمامات الشمس وهن يرتدين لباس السباحة “البكيني”، جنباً إلى جنب مع الرجال.

واعتبرت الصحيفة أن إطلاق مثل هذا المشروع يدل على أن البلاد آخذةٌ في الانفتاح رويداً رويداً، وذلك في ظل تشجيع شخصيات نافذة مثل ولي العهد على التغيير التدريجي، وسط رغبة لجذب الاستثمار والسياحة الأجنبيين.

ولفتت الصحيفة إلى أوضاع النساء في المملكة قائلة: “في البرِّ الرئيسي للمملكة، يُطلَب من النساء ارتداء “العباءة”، وهي رداء أسود فضفاض يُغطي ملابسهن العادية، في الأماكن العامة، على الرغم من أنَّ النطاق الذي يُطبَّق فيه هذا الأمر يختلف بالفعل”.

وأضافت أن المملكة تطبِّق نظام “الولاية”، الذي يعني أنَّ المرأة لا بد لها أن تحصل على إذن أحد الأقارب الذكور من أجل مغادرة المملكة، والدراسة، والحصول على العديد من الخدمات الحكومية والطبية. ويُفتَرَض بالرجال كذلك أن يكون لباسهم مُحافِظا، مضيفة أنه في المملكة، تُحظَر الخمور، شأنها شأن المثلية الجنسية، ولا يُسمَح للنساء بقيادة السيارات. ويُطبَق مبدأ منع الاختلاط، ولا يُعَد ارتداء البكيني أمراً وارداً من الأساس.

وأشارت إلى أنه يُسمَح للمرأة الآن بالتصويت في الانتخابات البلدية، في حين سُمِح للرياضيات السعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في عام 2012. وجاء في مرسوم أصدره الملك سلمان الشهر الماضي، يوليو/تموز، أنَّ الولاية لا يجب أن تُطبَّق ما لم يكن هناك سندٌ نظامي وفقاً لأحكام الشريعة.

وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2017، إطلاق مشروع سياحي ضخم، بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.

وسيخضع المنتجع، الذي يمتد على مساحة 200 ميل (322 كم) من الشواطئ الذهبية فوق 50 جزيرة قبالة الساحل الغربي للمملكة، لقواعد منفصلة عن باقي البلاد، التي تفرض قيوداً صارِمة على لباس وسلوك النساء، في حين سيسمح للأجانب من غالبية دول العالم بالدخول إليه بدون تأشيرة.