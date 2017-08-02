مع بداية الظهور الإعلامي لمحمد بن سلمان عندما كان بمنصب ولي ولي العهد، أعلن “الفتى الطائش” حينها ضمن المشروعات التي عرضها عبر “رؤية السعودية 2030” عن مشروع سياحي ضخم تحت اسم “مشروع البحر الأحمر” سيمتلكه صندوق الاستثمارات العامة يتشكل على هيئة 50 جزيرة بشواطئ مذهلة وطبيعة فاتنة تتيح تنوعاً مدهشاً في مجالات السياحة.

واليوم لفت هذا المشروع الذي أعلن عنه “بن سلمان” سابقا الانتباه حيث أثار الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية عن اعتزام المملكة تطوير منتجعات على نحو خمسين جزيرة إضافة إلى سواحل وشواطئ ومحميات طبيعية ومواقع جبلية وأثرية جدلا كبيرا بمواقع التواصل.

تبلغ مساحة المشروع 34 ألف كيلومتر مربع ويطل على البحر الأحمر، ويتميز بمناخ معتدل “وسيكون آمنا ومحميا وتحكمه معايير جديدة تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم”.

هذه المعايير الجديدة توضحها معلومات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين سعوديين، وهي أن منطقة البحر الأحمر السياحية الجديدة ستتمتع بحكم شبه ذاتي، وستخضع لقوانين تتماشى مع المعايير الدولية.

وتضيف الوكالة أن المنطقة لن يفرض فيها ارتداء الحجاب ولا الفصل بين الرجال والنساء ولا غير ذلك من الإجراءات المحافظة.. بحسب “الجزيرة.نت”

وتعليقا على إعلان المشروع تساءلت صحيفة “فايننشال إكسبرس” عن مستقبل القيود السعودية المتعلقة بملابس النساء وتجريم نوادي السينما والكحول والمسارح.

وأثار الإعلان عن هذا المشروع غضب الكثير من السعوديين ونشطاء العرب بمواقع التواصل، كونه يمثل انحرافا دينيا لا يناسب بلاد الحرمين التي عرفت بأن لها قدسية خاصة.

ونقل “المحامي حواس الشمري‏” عن صحيفة ” التايمز” البريطانية: “على ذمة التايمز البريطانية سيسمح بارتداء البكيني في #مشروع_البحر_الاحمر ، علمانية يا #إخوان علمانية !!!”

على ذمة التايمز البريطانية سيسمح بارتداء البكيني في #مشروع_البحر_الاحمر ، علمانية يا #إخوان علمانية !!! pic.twitter.com/dCwOtkGOc4 — المحامي حواس الشمري (@Hawasalshammari) August 2, 2017

بينما أكد حساب “شؤون عربية”:”إذا لم ترد السعودية رسميا على تصريحات العتيبة حول العلمانية وعلى ما ذكرته الصحف حول #مشروع_البحر_الاحمر وإباحة البكيني فاعلم أن هذا مشروعهم!”

إذا لم ترد السعودية رسميا على تصريحات العتيبة حول العلمانية وعلى ما ذكرته الصحف حول #مشروع_البحر_الاحمر وإباحة البكيني فاعلم أن هذا مشروعهم! — شؤون عربية (@ArabAffairsTV) August 2, 2017

وسخر حساب “تأبط شـراً” بقوله:”#مشروع_البحر_الأحمر خطبة السديس القادمه :” علموا اولادكم الرمايه والسباحه ”

#مشروع_البحر_الأحمر

خطبة السديس القادمه :

" علموا اولادكم الرمايه والسباحه " pic.twitter.com/6imw1mqXMM — تأبط شـراً (@tabbta30) August 2, 2017

وقال الكاتب القطري المعروف “أحمد السليطي”:”٨٠٪ من الشعب السعودي لا يملك سكن. كان الأفضل من الاستهزاء بمساحة قطر وصرف مئات المليارات على #مشروع_البحر_الاحمر هو بناء مدن سكنية للسعوديين”

٨٠٪ من الشعب السعودي لا يملك سكن. كان الأفضل من الاستهزاء بمساحة قطر وصرف مئات المليارات على #مشروع_البحر_الاحمر هو بناء مدن سكنية للسعوديين pic.twitter.com/r3shePDTrI — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 1, 2017

وتابع:”تعوّد الساسة العرب على إطلاق مشاريع اقتصادية اثناء الأزمات وتكون فترة انتهائها بعد ٢٠ سنة لتحقيق مكاسب امام الرأي العام #مشروع_البحر_الأحمر”