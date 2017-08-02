تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إحصائية دقيقة تبين بالتفاصيل والأرقام مدى التدهور بالوضع الاقتصادي والديون “الكارثية” التي أغرق بها النظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي بلاده، كما توضح الإحصائية نصيب كل مواطن من هذه الديون وفقا لعدد السكان.

وفندت الإحصائية ديون مصر الداخلية والخارجية في عام كامل منذ مارس 2016 حتى مارس 2017، حيث سجل الدين الخارجي في مارس 2016 53.4 مليار دولار، بينما سجل في مارس 2017 73.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 20.4 مليار دولار، وفقا للإحصائية المتداولة.

وبلغ الدين الداخلي في مارس 2016 2.496 تريليون جنيه، بينما وصل في مارس 2107 إلى 3.073 تريليون جنيه.

الديون الخارجية 73.9 مليار . pic.twitter.com/hXfFacbbKC — احمد امين محمود (@ahmed_amin2002) August 2, 2017

وفقا للإحصائية التي ذكرت أن عدد سكان مصر في 2017 وصل 92 مليون نسمة، وإجمالي الديون وصل أيضا 4.401 تريليون جنيه في مارس 2017، فإن نصيب كل مواطن من هذه الديون يكون 48 ألف جنيه تقريبا.

وتشهد مصر في عهد السيسي الآن حالة غير مسبوقة من التدهور على كافة الأصعدة، خاصة الاقتصادي ويكتوي المواطنين من الأسعار “الجنونية” والغلاء الذي طال كافة احتياجات الحياة.

وتعليقا على هذا الوضع الكارثي، قال الناشط الحقوقي المصري البارز نجاد البرعي:”عندما يكون حجم الديون الخارجية لمصر تتجاوز ٦٧ مليار دولار فانه لا يجب ان نشعر بالراحة لوصول الاحتياطي الي ٣٥ مليار دولار .”