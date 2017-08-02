عقّبت الأكاديمية والمعارضة الإماراتية، د.، على المصافحة التي تمّت بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي .

 

وقالت “الحمادي” في تغريداتٍ لها على “تويتر”: “مثل هذا اللقاء كان يمكن أن يمر مرور الكرام لو أن # و #الإمارات لا تروج لعداوة مع # لأنها قريبة من #ايران”.

وأضافت: “#الجبير_يلتقي_ظريف والابتسامات تعلو الوجهين نفاقاً لا الأول صادق ولا الثاني صديق كلاهما في مهب الريح والريح تأخذ كل خاوٍ”.

وتابعت: “هل نسيّ #عادل_الجبير بيان خارجيته بالأمس الذي اتهم #ايران بوقف التحقيق في اقتحام سفارة وقنصلية المملكة بإيران؟ “.

والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره السعودي عادل الجبير على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة “التعاون الإسلامي” المنعقد من أجل دراسة التطورات المتعلقة بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى. بحسب ما ذكرته قناة “العالم” الإيرانية.

 

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، علق ظريف على المصافحة مشيرا إلى أن خطوة نظيره السعودي مسألة طبيعية واعتبرها حركة في إطار الأعراف الدبلوماسية، لافتا إلى أن دواعي هذه الخطوة تعود أيضا إلى الاحترام المتبادل والصداقة القديمة التي تربطه بالجبير.