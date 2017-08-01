قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نقلا عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن اسمه إن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يعاني مرضا خطيرا وسيحل في منصبه رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.

وأوضحت الصحيفة أن مرض عريقات وضعه على قائمة الانتظار في إسرائيل أو الولايات المتحدة لزراعة رئة بعد إصابته بتليف خطير مع نمو ندوب قوية على غشاء الرئة.

ولفتت إلى أن عريقات يعاني ضيق تنفس وسعالا حادا وفقدانا لقدرة الرئة على تمرير الأكسجين إلى باقي أنحاء الجسم وفقا لما أورده موقع “معا” المقرب من السلطة الفلسطينية.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الأطباء اكتشفوا مرض عريقات قبل قرابة السنة وخضع للعلاج وطرأ تأثير إيجابي لكن مؤخرا توقف العلاج عن إعطاء مفعوله ما تسبب في تدهور دراماتيكي في صحته.

وكشفت الصحيفة أن عريقات تلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي بمنطقة “المركز” في ظل نصيحة الأطباء بضرورة زراعة رئة كون العلاجات الطبية فقدت قدرتها على التأثير الإيجابي على حالته.

وينتظر عريقات متبرعا برئة سواء في إسرائيل أم في الولايات المتحدة وتوقعت الصحيفة أن يلجأ أبو مازن لإصدار قرار بتعيين ماجد فرج في منصب رئيس الطاقم التفاوضي للسلطة في اللحظة التي يصبح فيها عريقات عاجزا عن أداء مهامه لخضوعه للعملية أو تدهور حالته الصحية.